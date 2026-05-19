女神配對計劃 2｜34歲A0老闆林福明自爆網騙奇遇！慘被呃飯錢再買餸埋單近$5,000？

昨晚《女神配對計劃 2》海選出現一位奇人！34歲、身兼4間科技公司創辦人及大學講師的林福明，竟自爆仍是A0（從未拍拖），更分享了一段離奇的網騙經歷，不但被騙了三千多元飯錢，更要為對方買單千多元的餸菜！這位高智商才俊的坎坷情路，令全場震驚。