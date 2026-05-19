女神配對計劃 2｜34歲A0老闆林福明自爆網騙奇遇！慘被呃飯錢再買餸埋單近$5,000？
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昨晚《女神配對計劃 2》海選出現一位奇人！34歲、身兼4間科技公司創辦人及大學講師的林福明，竟自爆仍是A0（從未拍拖），更分享了一段離奇的網騙經歷，不但被騙了三千多元飯錢，更要為對方買單千多元的餸菜！這位高智商才俊的坎坷情路，令全場震驚。
林福明自揭網騙經歷被呃近5000元
年賺7位數、擁有自住物業的林福明，在情路上卻異常崎嶇。他自揭曾網上認識女仔並相約吃飯，結果一餐飯便埋單3,000多元。飯後，該名不肯提供任何聯絡方法的女網友，更拉他到超市，讓他為一張千多元的購物單埋單。對於女方能在超市一口氣買下千多元東西，一眾評審都嘖嘖稱奇，並忍不住感嘆：「你個樣太好呃！」
林福明A0之謎曾與自創AI女友拍拖
除了離奇的網騙經歷，林福明更自爆一個驚人秘密：他曾與自己創造的「AI女友」拍拖！這位IT才俊解釋，因為覺得與真人溝通困難，所以索性自己寫程式創造一個虛擬伴侶。不過，這段人機戀最終亦告吹，原因竟是對方變得太「人性化」，讓他覺得難以應付而選擇放棄，獨特的感情經歷讓主持人們瞠目結舌。
林盛斌出手改造林福明秒變劉在錫
林福明當晚的造型被指酷似「老夫子」，主持人林盛斌（Bob）見狀即場為他改造。經過一輪簡單的整理後，林福明竟一秒變身「搞笑版劉在錫」，可塑性極高。變裝後的他煥然一新，連江美儀都忍不住大讚他其實條件很好，只是不懂打扮，認為他絕對有潛力找到真愛。
網民同情林福明遭遇封其最強A0
節目播出後，林福明的奇特經歷引發網民熱烈討論，不少人對他表示同情。網民紛紛留言：「A0唔係冇原因…太老實了，呢個世界好危險㗎！」、「搵7位數都俾人呃$5,000，真係慘過番印度」、「同AI拍拖都得？天才嘅世界我真係唔明！」、「改造完真係有啲似劉在錫喎！其實個樣唔差！」、「呢個好有潛力，希望佢喺節目搵到真愛啦！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期