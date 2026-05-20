梁敏巧Threads公開邀靚仔參加《女神配對計劃2》 網民反應兩極
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梁敏巧早前在Threads主動留言邀請一位自拍靚仔參加《女神配對計劃2》，帖文迅速引爆網民討論，有人質疑節目淪為「玩人計劃」，亦有人認為這是入行踏板。一個看似簡單的留言，卻意外揭開了觀眾對戀綜節目最真實的評價。
梁敏巧Threads留言邀靚仔震驚網民
Threads用戶liyuntung早前貼出自拍照詢問髮型意見，帖文下方突然出現梁敏巧的留言，直接表示「如果單身，誠邀你參加女神配對計劃2」，令一眾網民大感意外。事件被截圖廣傳後，有網民開帖表示「我究竟睇緊啲咩」，帖文互動量急升，迅速成為Threads熱門話題。不少人留意到該名男生外貌出眾，紛紛質疑「佢憑實力都唔使單身」，認為根本無需透過節目尋找對象。
梁敏巧回應稱為女神謀福利問咗先有機會
面對網民質疑，梁敏巧親自回應澄清自己並非《女神配對計劃2》的參與者，強調「女神2我無份，我為女神們謀福利」。她解釋邀請的邏輯很簡單：「問得嘅成功率有50%，唔問係0%，梗係覺得佢正先問啦。」至於被邀請的liyuntung本人，則在留言中表示會考慮尋找經理人，似乎對幕前發展抱持開放態度。
《女神配對計劃2》五位女神陣容已公佈
《女神配對計劃2》早於2025年10月已宣佈製作續集，繼續由林盛斌擔任主持。監製莫文浩曾透露新一季將增加節目時長並設計全新賽制，讓女神展露更真實的情緒反應。今年4月16日的記者會上，官方正式公佈5位女神名單，分別為何沛珈、陳若思、俞可程、阮嘉敏及郭珮文，林盛斌更預告節目期間會有「隱藏女神」突然加入競爭，增加緊張程度。上季女神包括梁敏巧在內亦有出席記者會，以拋花球形式傳遞祝福。
網民兩極反應有人撐有人鬧到出煙
事件引發網民激烈討論，意見明顯分成兩派。反對派留言毫不留情，有人直言「參加做小丑，Its not worth it」，亦有網民表示「無必要被一班功利既女評頭品足」、「呢個節目柒到出煙」，更有人形容節目為「女神玩人計劃2」。支持派則認為參加節目有助增加曝光，有網民指出「上一屆嗰啲求愛勇者，好多都做咗KOL幕前廣告工作，又利佢哋嘅事業發展」，認為即管一試無妨。
資料或影片來源：原文刊於新假期