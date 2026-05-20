梁敏巧Threads公開邀靚仔參加《女神配對計劃2》 網民反應兩極

梁敏巧早前在Threads主動留言邀請一位自拍靚仔參加《女神配對計劃2》，帖文迅速引爆網民討論，有人質疑節目淪為「玩人計劃」，亦有人認為這是入行踏板。一個看似簡單的留言，卻意外揭開了觀眾對戀綜節目最真實的評價。