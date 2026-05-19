女神配對計劃 2｜「林敏驄2.0」王維燁回歸！獻唱《愛情陷阱》自爆欣賞陳若思傻傻哋？

上季《女神配對計劃》創下流量神話的「林敏驄2.0」王維燁，在昨晚播出的第二季海選中驚喜回歸！他透過視像獻唱《愛情陷阱》作為才藝表演，髮型明顯比之前更高更挺，但其「答非所問」的風格依舊，面對主持連番追問，他再次大遊花園，更點名欣賞女神之一的陳若思，究竟這位怪咖今季會帶來甚麼驚人言論？