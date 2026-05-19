女神配對計劃 2｜「林敏驄2.0」王維燁回歸！獻唱《愛情陷阱》自爆欣賞陳若思傻傻哋？
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上季《女神配對計劃》創下流量神話的「林敏驄2.0」王維燁，在昨晚播出的第二季海選中驚喜回歸！他透過視像獻唱《愛情陷阱》作為才藝表演，髮型明顯比之前更高更挺，但其「答非所問」的風格依舊，面對主持連番追問，他再次大遊花園，更點名欣賞女神之一的陳若思，究竟這位怪咖今季會帶來甚麼驚人言論？
王維燁視像回歸大唱愛情陷阱
闊別近一年的王維燁，昨晚以首位面試者姿態透過視像登場，一開場便認真獻唱《愛情陷阱》，誠意十足。不過當主持人江美儀問他「點解報名」，王維燁依舊不改其「九唔搭八」本色，輕描淡寫地說：「報名只係玩吓咯」，林盛斌（Bob）追問是否沒想過入圍，他又轉口風：「如果可以入圍更加好啦。」江美儀再直接問他有何優點，他竟爆笑回應：「其實自誇自擂我做唔到，我唔知自己有咩優點。」獨特的回答方式令全場哭笑不得，更拍爛手掌。
林盛斌追問收入王維燁終鬆口
上季王維燁對其收入守口如瓶，只以「有多有少」、「多嘅時候多啲」來回應，成為經典。今季林盛斌決定再次挑戰，經過一再追問，王維燁終於稍微鬆口，透露：「幾皮（萬）咁咯。」至於感情狀況，他坦言「唔識追女仔」，但被問到有否女生倒追時，他又自信地表示：「會有嘅」，被問到自身吸引力何在，他則歸功於「唱歌方面咯」，對答之間充滿矛盾與喜感，完全捉摸不透。
王維燁直指留意陳若思讚佢傻傻哋
談到本季5位女神，王維燁直言有留意陳若思（Amber），並大讚對方甜美、值得欣賞。不過當被要求說出具體感受時，他又再次「遊魂」，表示：「整體形象 ok 嘅」、「唔知點講，講唔到。」在林盛斌多番引導下，他才終於擠出一句較為具體的評價：「幾欣賞佢咯，佢早排《正義女神》個角色傻傻哋。」這番獨特的讚美方式，再次讓主持人們忍俊不禁。
網民熱議王維燁外星人式溝通
王維燁的回歸即時引爆網民討論，對他獨特的溝通風格反應兩極。有網民大讚：「佢真係好搞笑，完全估佢唔到，娛樂性滿分！」、「呢啲先係天才，凡人唔會明！」不過也有人表示看得辛苦：「佢究竟想點？由頭到尾都冇句真。」、「答非所問都係一種才華。」更有網民笑言：「陳若思聽到佢讚自己『傻傻哋』會有咩反應？好想知！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期