女神配對計劃 2｜36歲筍盤關經翰年薪百萬擁兩層樓！爆肌上演湯瑪士迴旋震驚全場！

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昨晚《女神配對計劃 2》海選中，一位被譽為「筍盤之最」的參賽者震撼全場！36歲健身教練兼模特兒關經翰（Oswald）不但擁有近乎完美的履歷，年薪百萬兼手持兩層物業，更在才藝表演中上演「爆肌湯瑪士迴旋」，令全場女主持尖叫不斷，究竟這位頂級筍盤有何擇偶要求？

關經翰擁兩層樓住中環半山

在新西蘭長大、美國讀大學的關經翰，背景極之亮眼。他回港後曾任職投資銀行超過十年，近年轉型做自由身教練，教導健身、體操及網球，年薪高達約一百萬。經濟條件方面，他更持有兩個物業單位，一個用作收租，另一個則自住在中環半山。除了事業有成，他亦「入得廚房」，曾試過一人在家中天台招呼數十人食牛扒，加上男人味爆燈的健碩爆肌身形，條件堪稱完美。

關經翰爆肌湯瑪士迴旋全場尖叫

除了硬件超強，關經翰的才藝表演亦令人眼前一亮。他即場脫去上衣，展示線條分明的爆肌身材，並上演高難度的「爆肌湯瑪士迴旋」。只見他瘋狂轉完一圈又一圈，力量與美感兼備，看得一眾評審目瞪口呆，隨即報以熱烈掌聲及尖叫聲，主持人江美儀更興奮得不斷大嗌：「好加分！好加分！」場面極度熾熱。

關經翰自稱專一坦承曾One Night Stand

眼見關經翰條件如此優越，主持梁敏巧忍不住追問他為何仍然單身：「條件咁好，點解單身咁耐？出面識唔到女仔？」關經翰坦言要找對象不難，但要發展長遠關係則有更高要求：「係易識嘅，但要發展關係 Require Value 同 Plan 要 Align（價值觀與計劃要一致）。」談到愛情觀，他自稱是「專一」的人，同時亦坦承曾有過 One Night Stand，態度相當誠實。

網民激讚關經翰完美男神

節目播出後，關經翰立即成為網民熱話，討論區被他的名字洗版。網民一面倒大讚：「呢個真係超級筍盤！又搵到錢又大隻又靚仔！」、「個湯瑪士迴旋痴線㗎！體能勁到癲！」、「講嘢有紋有路，唔怪之得要求高，呢啲先係優質男！」「連One Night Stand都夠膽認，好坦白喎！欣賞！」「女神們唔好走寶呀！快啲揀佢啦！」

女神配對計劃2 關經翰 （圖片來源：TVB）
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女神配對計劃2 關經翰 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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