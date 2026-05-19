女神配對計劃 2｜36歲筍盤關經翰年薪百萬擁兩層樓！爆肌上演湯瑪士迴旋震驚全場！

昨晚《女神配對計劃 2》海選中，一位被譽為「筍盤之最」的參賽者震撼全場！36歲健身教練兼模特兒關經翰（Oswald）不但擁有近乎完美的履歷，年薪百萬兼手持兩層物業，更在才藝表演中上演「爆肌湯瑪士迴旋」，令全場女主持尖叫不斷，究竟這位頂級筍盤有何擇偶要求？