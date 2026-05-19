女神配對計劃 2｜23歲教練陳竣謙表演失手？木板碎片擊中林盛斌嚇到彈起投訴！

昨晚《女神配對計劃 2》海選上演驚險一幕！23歲跆拳道教練陳竣謙在表演擊破木板時，竟發生意外，一塊木板碎片高速飛向擔任助手的主持人林盛斌（Bob），嚇得他整個人彈起！這場有驚無險的意外，不但成為全晚爆點，也讓這位身型瘦削但背景驚人的年輕教練備受關注。