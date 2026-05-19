女神配對計劃 2｜23歲教練陳竣謙表演失手？木板碎片擊中林盛斌嚇到彈起投訴！
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昨晚《女神配對計劃 2》海選上演驚險一幕！23歲跆拳道教練陳竣謙在表演擊破木板時，竟發生意外，一塊木板碎片高速飛向擔任助手的主持人林盛斌（Bob），嚇得他整個人彈起！這場有驚無險的意外，不但成為全晚爆點，也讓這位身型瘦削但背景驚人的年輕教練備受關注。
陳竣謙出拳失準木板碎片擊中林盛斌
在才藝表演環節，陳竣謙邀請了林盛斌幫忙手持「擊破板」，準備展示其跆拳道功力。未知是否太過緊張或用力過度，當他一拳擊破木板時，其中一塊碎片竟高速向林盛斌的身體飛去並應聲擊中！林盛斌當場嚇到整個人彈開，場面驚險又爆笑。雖然沒有受傷，但驚魂未定的他馬上向陳竣謙「投訴」，場面十分搞笑。
林盛斌嚇到投訴大讚陳竣謙拳頭有風
雖然險被擊中，但反應極快的林盛斌馬上發揮搞笑本色，向陳竣謙大聲「投訴」：「你明知中間會飛塊嘢出嚟，就唔好叫我喺呢個位度劈啦，老細！」引發全場爆笑。不過，林盛斌亦對陳竣謙的功力表示肯定，大讚他年紀輕輕但「拳頭有風」，十分欣賞他的拳腳功夫，為驚險的環節畫上幽默句號。
陳竣謙身高183cm體重僅52kg疑是富二代
這位年輕教練陳竣謙的背景亦相當有趣。身高達183cm的他，體重竟然只有52kg，他透露為了解決過瘦問題，甚至連杜蟲藥都試過。雖然年僅23歲，但他月入已有兩萬左右，更已擁有跆拳道中心的加盟特許經營權（Franchise）。當被問到資金來源時，他笑言是「儲落的利是錢」，加上家人有車有樓，讓不少網民懷疑他其實是深藏不露的富二代。
網民笑爆林盛斌用生命做節目
這驚險一幕引來網民瘋狂討論，紛紛留言表示又驚又好笑。有網民說：「睇到O嘴！Bob真係用生命做節目！太敬業了！」、「笑到我肚痛，阿Bob個反應一流！不愧係金牌主持！」、「個男仔咁瘦但咁大力？真係人不可貌相！」、「23歲用利是錢買franchise？屋企好有米喎！呢個先係重點！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期