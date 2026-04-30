女神配對計劃 2｜女神求愛靠算命？陳若思爆師傅預言：會遇到死心塌地嘅人
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戀愛真人騷《女神配對計劃 2》近日公布5位女神名單，引爆全城熱話！當中陳若思、何沛珈及阮嘉敏竟不約而同驚爆，參加節目全因聽信師傅預言，深信桃花運已到，將會覓得真命天子。究竟是節目劇本還是命理劇本更準確？
女神集體信玄學 陳若思自爆行緊桃花運
為催谷新一季《女神配對計劃 2》報名人數，5位女神本周起輪流出招呼籲。沒想到宣傳竟變成「玄學分享會」，陳若思（Amber）、何沛珈（Roxanne）及阮嘉敏（Mandy）齊齊表示對節目覓得真愛極具信心，全因有玄學師傅加持！Amber率先自信表示：「我行緊桃花運，又行緊官來合我運，所以我知道我會好容易遇到真命天子喺呢段時間」，更斷言「好容易就會遇到一個好死心塌地鍾意我嘅人」。
何沛珈阮嘉敏齊跟隊 靠師傅桃花陣催旺姻緣
另一女神何沛珈亦深表認同，指自己的情況與節目時機相當吻合：「算命師傅有講過話大概七、八月，我桃花係好旺嘅，咁我就覺得好似同呢個節目撞埋咗（好 Match）。」而阮嘉敏則透露家人早已為她佈局，將功勞歸於風水陣：「我哥哥好信風水，佢每年都會幫我擺桃花陣，今年師傅年頭已經話（我）得架喇，然後冇幾耐你哋就搵我喇。」三位女神似乎都已認定今次是「命中注定」的緣份。
俞可程唱反調唔信命 拒絕預測享受驚喜
不過，並非所有女神都信奉「命理劇本」。同為「配對女神」之一的俞可程（Kanis）就持相反意見，坦言自己從不問津桃花運，全因她更享受未知帶來的驚喜感。她直言：「我鍾意去感受佢終於嚟嗰種感覺，未知嘅嘢我通常唔想預測住，咁樣到時緣份真係嚟咗我會更加開心。」這種「隨緣」的態度，與其他三位女神的「命中注定」論形成強烈對比。
網民反應兩極 質疑靠算命不如靠自己
女神們的「玄學求愛論」一出，立即引起網民熱烈討論，意見相當兩極。有網民認為過於迷信，紛紛留言嘲諷：「拍個節目都要問師傅，會唔會太誇張？」、「如果最後配對唔成功，係咪要去拆師傅招牌？」、「現代女性搵真愛，最後都係靠玄學，真係估你唔到。」不過，亦有另一派網民表示理解：「信下都無妨，當俾啲信心自己啫，好過無」、「其實好多人都會算下命，明星都係普通人，平常心睇啦。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期