女神配對計劃 2｜女神求愛靠算命？陳若思爆師傅預言：會遇到死心塌地嘅人

戀愛真人騷《女神配對計劃 2》近日公布5位女神名單，引爆全城熱話！當中陳若思、何沛珈及阮嘉敏竟不約而同驚爆，參加節目全因聽信師傅預言，深信桃花運已到，將會覓得真命天子。究竟是節目劇本還是命理劇本更準確？