《女行團》4大女神介紹！邱晴強勁福利打頭陣 梁凱晴準備4套戰衣 網民超期待
HOY TV全新旅遊節目《女行團》震撼登場！4位性感女神主持分別前往不同國家拍攝，當中包括「嫩版李珊珊」邱晴、前TVB J2女神梁凱晴（Nina）、DJ女神樂宜及伍允龍女友李蔓瑩。各位女神不約而同準備多套泳衣出擊，預告會有大量福利畫面，節目未播出已引起網民熱烈期待！
邱晴越南之旅泳衣打頭陣
去年11月率先出發的邱晴前往越南拍攝，她坦言這次旅程會相當「熱辣辣」，為此特意努力減肥並準備多套泳衣。邱晴表示會在陽光海灘盡情展現好身材，務求為觀眾帶來視覺享受。作為節目首位出擊的女神，邱晴的表現備受關注，她的性感造型勢必為《女行團》開個好頭。
樂宜泰國挑戰畏高極限
DJ女神樂宜同樣在12月出發前往泰國取景，出發時已穿著貼身小背心展現火辣身材。樂宜興奮表示行程必定包含陽光泳池環節，會穿著不同泳裝大派福利。為了節目效果，她更挑戰自己畏高的弱點，並會到訪猛男餐廳，笑言如果能吸引到泰籍靚仔就更加理想。
梁凱晴杜拜行程準備4套泳衣
12月份梁凱晴隨《女行團》前往杜拜拍攝外景，由於曾多次到訪當地，她自信能勝任帶隊角色。梁凱晴透露會帶觀眾體驗最新最潮的當地玩樂，更安排與酋長及兩隻寵物大獅子會面。她特別預告會有浸浴畫面，包括體驗土耳其泡泡浴，以及前往全世界最高酒店的空中泳池。為了8日行程，梁凱晴準備了4套性感泳衣，誠意十足。
女神Renee李蔓瑩去不丹
而最後一位女神Renee李蔓瑩就會去不丹，佢同其他3位女神都有一個共通點，就係身材出眾，不過就未知會唔會同樣準備性感戰衣進行拍攝啦！
網民超期待播出時間
節目尚未播出已引起網民熱烈討論，紛紛詢問「咁請問幾時播？？」有網民大讚陣容吸引，直言「嘩，呢個陣容…..」亦有人特別關注李蔓瑩的表現，表示「最厲害果位Renee收得最埋，不過到時播出一定會支持！」更有網民認為「樂宜同凱晴冇得輸」，對節目充滿期待。
圖片來源：[email protected]、IG@lok_lokyii、IG@lok_lokyii、IG@ninaa0821、IG@ninaa0821、IG@reneebobo資料或影片來源：原文刊於新假期