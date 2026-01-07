《女行團》4大女神介紹！邱晴強勁福利打頭陣 梁凱晴準備4套戰衣 網民超期待

HOY TV全新旅遊節目《女行團》震撼登場！4位性感女神主持分別前往不同國家拍攝，當中包括「嫩版李珊珊」邱晴、前TVB J2女神梁凱晴（Nina）、DJ女神樂宜及伍允龍女友李蔓瑩。各位女神不約而同準備多套泳衣出擊，預告會有大量福利畫面，節目未播出已引起網民熱烈期待！