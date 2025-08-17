羅子溢自爆冇身材拒著單車褲｜馬國明O嘴反問：你冇身材？場面超尷尬！
羅子溢自爆冇身材 馬國明O嘴當場質疑
日前播出的《東張西望》中，羅子溢與馬國明大談為新節目《好嘢港多啲》拍攝的趣事。羅子溢透露自己與「車神」黃金寶一同拍攝，探索香港的單車徑，但他自爆拍攝時忍不住全程眼金金望實對方大髀，笑言：「因為我一嚟就留意佢大髀！」馬國明聞言即八卦追問羅子溢有否穿上專業的緊身單車衫，沒想到羅子溢竟笑著謙稱：「我冇乜身材著嗰套緊身衣喎。」此話一出，馬國明立即驚訝到眼都凸埋，更難以置信地反問：「你冇身材？」面對質疑，羅子溢尷尬解釋自己現時身形與以往不同，未有心理準備，更主動要求工作人員將單車褲換成短褲，似乎對自己目前的身材相當冇信心。
新節目重現經典角色 劉穎鏇黑絲空姐Look圍攻馬明
其實兩位男神是為香港政府與TVB聯手打造的全新節目《好嘢港多啲》宣傳，節目以輕鬆短劇形式，介紹香港各方面優勢。除了羅子溢與黃金寶，節目更雲集陳豪、陳展鵬、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇等當紅小生花旦，以經典劇集角色登場。打頭陣有陳豪與李芷晴重現《企業強人》角色介紹香港機場的便利服務。而接下來的單元，馬國明將會重現《飛常日誌》的型仔機師Look，更會被重現黑絲空姐造型的劉穎鏇，以及新加入的空姐陳懿德、王嘉慧上演「三女圍一男」的爆笑獻媚場面，單看預告已令人期待值爆燈！
羅子溢昔日《衝線》爆肌Look回帶 網民嘆男神身形不再？
羅子溢在訪問中提到「以前拍《衝線》著過單車衫，比較立體啲」，瞬間勾起網民回憶。想當年，羅子溢在劇集《衝線》中飾演單車手，一身爆肌鋼條身形迷倒不少觀眾，更被封為圈中「巨胸男神」之一。當時他為劇集苦練，身形達到巔峰狀態，胸肌、腹肌線條分明。如今他卻自稱「冇乜身材」，更表示未有心理準備再著緊身衫，昔日的爆肌男神與今日的謙虛爸爸形象形成強烈對比，難怪連馬國明都感到震驚，令人不禁猜測是否因家庭生活幸福而疏於操練。
網民錯重點勁關心羅子溢身材：「謙虛定真係冇咗？」
節目預告一出，網民焦點完全落在羅子溢與馬國明的爆笑對話上，對羅子溢的身材狀況表示極度關注，討論區被洗版！有網民留言力撐：「羅子溢以前操到好大隻喎，依家咁謙虛嘅？」、「馬明個反應勁真實，完全係我心聲，你冇身材邊個有？」不少網民更表示想重溫《衝線》：「好想睇返《衝線》個樣，嗰陣真係屈機！」亦有網民錯重點笑指：「其實重點係佢望住黃金寶大髀，笑死！」不過，亦有大批觀眾表示更期待另一單元：「反而想睇劉穎鏇黑絲空姐多啲，快啲播啦！」