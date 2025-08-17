羅子溢自爆冇身材拒著單車褲｜馬國明O嘴反問：你冇身材？場面超尷尬！

TVB兩大男神羅子溢與馬國明日前為全新節目《好嘢港多啲》宣傳，羅子溢竟驚爆拍攝時唔敢著緊身單車衫，更尷尬謙稱「冇乜身材」，嚇到身旁的馬國明即時O嘴兼反問，場面一度極度尷尬！羅子溢更自爆拍攝時全程眼甘甘望實「車神」黃金寶大髀，究竟男神身形發生咩事？