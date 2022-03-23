喱騷 好想大聲說愛你嘅呢

好想大聲說愛你嘅呢｜4位女參賽者介紹 Kisa自揭被排球奪「第一次」

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由YouTube頻道「喱騷」主辦的戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》已於日前正式上架，第一集更加打破傳統免費播放！節目總共找來4男4女，8位代表著現今世代不同特質的單身年輕男女，在同一屋簷下度過數個日夜，一起生活經歷心動、曖眛、失望與傷心，堪稱「港版雙層公寓」。而當中4位女參加者的性格和類型各有優勢，到底同場嘅男生會如此選擇自己的試愛對像呢？經過幾日嘅相處，彼此之間又得到咩啟發呢？

由YouTube頻道「喱騷」主辦的戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》已於日前正式上架，8位年青男女準備在西貢一間獨立屋中共度數天。
由YouTube頻道「喱騷」主辦的戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》已於日前正式上架，8位年青男女準備在西貢一間獨立屋中共度數天。（圖片來源：[email protected]

黑妹（黃樂彤）-粗口爛舌勁率直

好想大聲說愛你嘅呢 黑妹在第一集已經表現出「粗口爛舌」的個性，更在鏡頭面前大舉粗口手勢「問候」前度。
黑妹在第一集已經表現出「粗口爛舌」的個性，更在鏡頭面前大舉粗口手勢「問候」前度。（圖片來源：[email protected]

黑妹黃樂彤 @carmilee 、25歲、金牛座、護理系學生、單身半年、曾經參加過《最後一屆口罩小姐選舉》。女神應有的特質都在黑妹身上，高佻身型及大眼睛的漂亮臉孔，IG粉絲數1.4萬。她自言是一個要求簡單的女生，在情路上卻每次都遭到對方冷落對待，統統回到前度身邊，「仆X磁石」之名，第一集已經自揭前度以準備坐監為理由與自己分手，結果前度卻與他的前度復合，非常離譜，今次試愛之旅，黑氣又會否一直加附在她身上呢？

睇埋黑妹嘅IG靚相：

Kisa （陳思慧）-被排球破處

好想大聲說愛你嘅呢 佢喺第一集已經自爆打排球破處：「小五嘅時候，嗰時我係排球隊，有一次痛咗一吓，以為自己嚟M！但戴咗衛生巾之後又冇血，心諗點解今次啲M咁短嘅！到真係第一次嘅時候，咦，冇留血嘅！」
佢喺第一集已經自爆打排球破處：「小五嘅時候，嗰時我係排球隊，有一次痛咗一吓，以為自己嚟M！但戴咗衛生巾之後又冇血，心諗點解今次啲M咁短嘅！到真係第一次嘅時候，咦，冇留血嘅！」（圖片來源：[email protected]

Kisa 陳思慧 @kisabbb 、28歲、金牛座、YouTuber、單身2年，IG粉絲數6.2萬，第一集就在節目自爆「打排球破處」。性格冷酷、固執又過於認真，無論男生或女生，都覺得Kisa自我築起的高牆難以打破。關於過往戀愛時的甜蜜，Kisa只有一片空白，剩下只有跌碰的回憶，而她一直相信的「那個人」，會及時出現嗎？

睇埋Kisa嘅IG靚相：

大金（陳曉欣）-A0高材生

好想大聲說愛你嘅呢
（圖片來源：[email protected]

大金陳曉欣 @chandaikim 、24歲、雙魚座、演員、A0，IG粉絲數接近4,000。戲劇與音樂的高材生，現實卻缺乏自信，認為自己不配被人愛，每次靠近愛情時都因為自卑而斷送一段感情，更自揭曾經與好朋友喜歡同一個男仔，但那位男仔卻揀了自己好友。對於愛情存有美好憧憬的大金，今次會放手一搏嗎？

睇埋大金嘅IG靚相：

雞翼（張嘉瑩）-自揭怪癖喜歡聞男友臭衫

好想大聲說愛你嘅呢 雞翼張嘉瑩是四位女參賽者中身形最嬌小的。
雞翼張嘉瑩是四位女參賽者中身形最嬌小的。（圖片來源：[email protected]_chickenchickenwing）

雞翼張嘉瑩 @chickenwing_chickenchickenwing 、24歲、山羊座、Freelance演員、單身3年，IG粉絲數330。個子嬌小又有一張稚氣的臉，事實上她擁有著老靈魂，思想與行為都比同齡的人成熟，是大家Deep Talk的好對象。對愛情的取態隨緣，追求的是靈魂伴侶，第一集更自認喜歡聞男友臭衫怪癖。由於大另一位參加者大金是她相識已久的好姊妹，今次雞翼同時面對友情考驗時，她會如何抉擇？

睇埋雞翼嘅IG靚相：

https://www.youtube.com/watch?v=jyQqEESJ7Wk

常見問題

戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》一共有多少名參加者?

戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》總共找來4男4女，而每位都代表著現今世代不同特質的單身年輕男女….詳情請看

戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》4位女參加者有什麼特點?

節目中4位女參加者為黑妹、Kisa、大金和雞翼，她們於首集已各自揭露自己的秘密和感情上各有特別的經歷…詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_chickenchickenwing、[email protected][email protected]

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