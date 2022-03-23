好想大聲說愛你嘅呢｜4位女參賽者介紹 Kisa自揭被排球奪「第一次」
黑妹（黃樂彤）-粗口爛舌勁率直
黑妹黃樂彤 @carmilee 、25歲、金牛座、護理系學生、單身半年、曾經參加過《最後一屆口罩小姐選舉》。女神應有的特質都在黑妹身上，高佻身型及大眼睛的漂亮臉孔，IG粉絲數1.4萬。她自言是一個要求簡單的女生，在情路上卻每次都遭到對方冷落對待，統統回到前度身邊，「仆X磁石」之名，第一集已經自揭前度以準備坐監為理由與自己分手，結果前度卻與他的前度復合，非常離譜，今次試愛之旅，黑氣又會否一直加附在她身上呢？
睇埋黑妹嘅IG靚相：
Kisa （陳思慧）-被排球破處
Kisa 陳思慧 @kisabbb 、28歲、金牛座、YouTuber、單身2年，IG粉絲數6.2萬，第一集就在節目自爆「打排球破處」。性格冷酷、固執又過於認真，無論男生或女生，都覺得Kisa自我築起的高牆難以打破。關於過往戀愛時的甜蜜，Kisa只有一片空白，剩下只有跌碰的回憶，而她一直相信的「那個人」，會及時出現嗎？
睇埋Kisa嘅IG靚相：
大金（陳曉欣）-A0高材生
大金陳曉欣 @chandaikim 、24歲、雙魚座、演員、A0，IG粉絲數接近4,000。戲劇與音樂的高材生，現實卻缺乏自信，認為自己不配被人愛，每次靠近愛情時都因為自卑而斷送一段感情，更自揭曾經與好朋友喜歡同一個男仔，但那位男仔卻揀了自己好友。對於愛情存有美好憧憬的大金，今次會放手一搏嗎？
睇埋大金嘅IG靚相：
雞翼（張嘉瑩）-自揭怪癖喜歡聞男友臭衫
雞翼張嘉瑩 @chickenwing_chickenchickenwing 、24歲、山羊座、Freelance演員、單身3年，IG粉絲數330。個子嬌小又有一張稚氣的臉，事實上她擁有著老靈魂，思想與行為都比同齡的人成熟，是大家Deep Talk的好對象。對愛情的取態隨緣，追求的是靈魂伴侶，第一集更自認喜歡聞男友臭衫怪癖。由於大另一位參加者大金是她相識已久的好姊妹，今次雞翼同時面對友情考驗時，她會如何抉擇？
睇埋雞翼嘅IG靚相：
https://www.youtube.com/watch?v=jyQqEESJ7Wk
常見問題
戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》一共有多少名參加者?
戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》總共找來4男4女，而每位都代表著現今世代不同特質的單身年輕男女….詳情請看
戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》4位女參加者有什麼特點?
節目中4位女參加者為黑妹、Kisa、大金和雞翼，她們於首集已各自揭露自己的秘密和感情上各有特別的經歷…詳情請看
讀者留言