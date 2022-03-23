好想大聲說愛你嘅呢｜4位女參賽者介紹 Kisa自揭被排球奪「第一次」

由YouTube頻道「喱騷」主辦的戀愛真人騷《好想大聲說愛你嘅呢》已於日前正式上架，第一集更加打破傳統免費播放！節目總共找來4男4女，8位代表著現今世代不同特質的單身年輕男女，在同一屋簷下度過數個日夜，一起生活經歷心動、曖眛、失望與傷心，堪稱「港版雙層公寓」。而當中4位女參加者的性格和類型各有優勢，到底同場嘅男生會如此選擇自己的試愛對像呢？經過幾日嘅相處，彼此之間又得到咩啟發呢？