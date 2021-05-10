大台被批不重視粵語配音員 為慳皮七年銳減近半人手 搞《好聲好戲》補鑊

無綫新綜藝節目《好聲好戲》標榜為全港首個配音比賽真人騷，開播以來以參賽者之一的馮盈盈作為賣點，力讚她成功改善了懶音，咬字更準確等等。節目更表揚「配音員用心及用好聲，為我地帶來一幕幕好戲」，但原來大台自2014年之後已停辦了配音員訓練班，直到今年才重開，多年來更為慳皮而不斷縮減配音組人手，因此被狠批不重視粵語配音員，有指無綫今次大張旗鼓搞配音真人騷，表面是向配音員致敬 ，實質為補鑊。

文：東方新地｜圖：無綫影片截圖及新傳媒圖片庫