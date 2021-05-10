大台被批不重視粵語配音員 為慳皮七年銳減近半人手 搞《好聲好戲》補鑊
無綫新綜藝節目《好聲好戲》標榜為全港首個配音比賽真人騷，開播以來以參賽者之一的馮盈盈作為賣點，力讚她成功改善了懶音，咬字更準確等等。節目更表揚「配音員用心及用好聲，為我地帶來一幕幕好戲」，但原來大台自2014年之後已停辦了配音員訓練班，直到今年才重開，多年來更為慳皮而不斷縮減配音組人手，因此被狠批不重視粵語配音員，有指無綫今次大張旗鼓搞配音真人騷，表面是向配音員致敬 ，實質為補鑊。
文：東方新地｜圖：無綫影片截圖及新傳媒圖片庫
《好聲好戲》 由馮盈盈孭重飛
無綫首個配音比賽真人騷《好聲好戲》搵來一班藝員參賽學配音，並由一班經驗豐富的配音員擔任評判，在一眾參賽者當中馮盈盈率先彈出，先後為《宮心計》、《鬼同你OT》等劇的角色現場進行配音比賽聲淚俱下，備受讚賞。
無綫今次舉辦全港首個配音比賽真人騷，卻被狠批不重視配音員這個職務，原來無綫自2014年之後已停辦了粵語配音員訓練班，直到今年曾志偉及王祖藍上場後才再度重開。
據知情人士透露，無綫大部分配音員都是以3年合約形式聘用，部門架構簡單，2018年中無綫裁員，便有多達4名年資約6年的配音員在約滿後不獲續約。
有知情人士指近年無綫將部分配音工作外判，財經資訊台的外購節目更加縮皮，由記者負責旁白，加上明珠台逐漸取消「麗音雙語廣播」，令需要配音的節目大幅減少。
去年無綫再經歷裁員潮，有指在一年內流失了多達18位粵語配音員，連曾聲演過《足球小將》小志強及《聖鬥士星矢》星矢的資深配音員馮錦堂都不獲續約。據知本來配音組有70多人，截至今年1月已有超過30人離任，期間只有4人回巢。