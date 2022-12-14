姚子羚降級爭「最佳女配角」 靚樣再進化變「曾女郎」陪出Trip力挽人氣

近日政府放寬防疫措施，無綫總經理曾志偉日前藉著鬆綁即刻飛到新加坡出席活動，同行的「曾女郎」是姚子羚，她以Deep V晚裝陪伴左右，靚樣被指再進化。近年姚子羚人氣麻麻，今年雖在劇集《鐵拳英雄》擔正女一，不過卻慘被降級只獲提名女配角，可能明知自己是陪跑，姚子羚即使在港亦缺席記者。