姚子羚降級爭「最佳女配角」 靚樣再進化變「曾女郎」陪出Trip力挽人氣
「曾女郎」姚子羚好識做
無綫高層的曾志偉今次飛到新加坡，除現身「亞洲影藝創意大獎2022」外，上週四（8日）亦抽空出席新加坡惠州會館200周年紀念聯合晚會，據當地媒體報道，大會當日還邀請現任新加坡副總理及財政部長黃循財出席致辭，曾志偉穿上筆挺西裝出席，陪伴在側的「曾女郎」姚子玲亦好搶fo，以超Deep V晚裝示人，性感裝束氹得總經理十分開心，每當有人想同曾志偉合照時，姚子羚好識做迴避，還會外披白色西裝外套，以免搶總經理鏡。
被指外貌再進化
去到新加坡除行紅地氈及出席晚會外，曾志偉亦相約好友飯敘，身旁除了有「曾女郎」姚子羚，原來馬國明也緊隨其後。據當地餐廳員工於週日（11日）流出的合照，飲到面紅紅的曾志偉跟餐廳員工大方貼面合照，姚子羚亦好大方被搭膊頭影相。有網民見到小紅書的合照後，留言大爆曾志偉住在當地的濱海灣金沙酒店「今天早上還在55樓吃早餐」，另外亦有網民覺得姚子羚外貌有再進化之嫌，仲錯認她是蔡思貝，「姚子羚的臉變化好大啊，都快熱（認）不出來了」，「是啊，怎麼要搞成這樣，都沒有自己的個性了。」
姚子羚降級提名女配角
今年已42歲的姚子羚，加入無綫20年，由18年起憑劇集《天命》、《包青天再起風雲》、《黃金有罪》及去年的《大步走》角逐台慶頒獎禮視后，不過今年只得《鐵拳英雄》一套劇，雖然擔正做女主角，但在「萬千星輝頒獎禮2022」卻慘被降級只獲提名為女配角，縱使有網民替她不值，但姚子羚返港後(13日)還出席無綫遊戲節目《開心無敵獎門人》，表示一切都是公司安排，甚麼位置並不是重點，最重要是觀眾喜歡該角色。
曾於15年獲女配角
姚子羚坦言以平常心看待女配角獎，因為她曾於2015年獲得女配角獎，還大讚今年女配角大熱蔣家旻演得很好，自己只是志在參與，而今日(14日)「萬千星輝頒獎禮」公布10強名單，姚子羚更憑《鐵拳英雄》打入女配角最後十強，呼聲不高擺明是陪跑的她未有出席記者會，反而頭號對手蔣家旻就有現身即場拉票。
相關文章：姚子羚入行20年上位之路
42歲的姚子羚在《鐵拳英雄》中飾演的「金福妹」荊棘滿途，原來在現實中，入行20年的姚子羚在演藝路上同樣並不平坦。姚子羚曾經在節目《兄弟姊妹去旅行》提及過自己入行之前，姚子羚曾試過兼職啤酒推銷員，不過佢就大爆自己喺兼職時被客人拍打屁股，幸得菲律賓藉同事出手幫助，替子羚出一口氣，令對方知難而退！至2002年她因參加了《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍，成為TVB旗下的合約演員，繼而加入了電視圈。其後就接拍首部電視劇《當四葉草碰上劍尖時》飾演藍雪文一角，雖然戲份不多，但清純四眼儍妹形象令觀眾漸漸留下印象。
《棟篤神探》天台戲畢生難忘
姚子羚曾經提過在2003年拍《棟篤神探》時一場天台戲，劇情是郭鋒大力地撳住她的嘴，要灌她食白粉和飲水，姚子羚憶述那場戲被郭鋒灌到「濁親」，又被他推倒跌在地上，老前輩的郭鋒非常入戲，二人更有不少身體接觸，初入行的姚子羚硬食，返家後即情緒大爆發，身體有些瘀傷的她被母問發生什麼事，她不發一言走入浴室洗澡，點知一開花灑就爆喊，完全失控，當時姚子羚非常擔心家人知道她躲在廁所偷喊。
曾被愛犬咬傷面險毀容
直至2005年姚子羚於《酒店風雲》飾演吳卓羲的壞表妹「鄭可兒」，憑著一副神憎鬼厭的嘴臉，面目可憎的模樣開始打開知名度。2006年，姚子羚獲李添勝監製賞識，在黎耀祥及馬浚偉主演的古裝劇《鐵血保鏢》更首次擔當第一女主角「利祥鳳」，本以為自從此平步青雲，但可惜後繼無力，做完一次女一又跌回女配角之列。姚子羚更於2015年意外被愛犬咬傷面部，幾乎毀容，亦因此事陷入低谷，好彩最後成功克服，重新積極投入工作。到2015年，姚子羚付出的努力終於有回報，憑《張保仔》的「炎貴妃」一角，首奪TVB「最佳女配角」。
奪得「最喜愛TVB女配角」
到2017年，姚子羚再憑劇集《同盟》飾演「韋以柔」一角在《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》奪得「最喜愛TVB女配角」獎。直至2018年姚子羚在古裝劇《天命》飾演和府二夫人「長媚」一角，大受劇迷歡迎，演技亦備受肯定。
常見問題
曾志偉啜爆性感女模影片詳情?
近日曾志偉與一名性感女模慶生的視頻流出，從片中可見曾志偉在飯局中為壽星女熱唱生日歌之後，特意走向女模身旁一同吹蠟燭，隨後更…詳情請看
被啜爆的性感女模是誰?
影片流出之後，女模的身份背景亦立即被起底。原來女模擁有180cm魔鬼身形，曾經被傳是擔任過多間上市公司主席富豪余錦基的契女…詳情請看