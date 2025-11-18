誠品驚現神秘假人 網民驚呼撞樣姚子羚：去台灣開工？
廣告
台灣松菸誠品書店近日出現神秘「假人」顧客，靜坐不動的詭異行為嚇壞大批民眾，更有眼尖網民發現這名怪客竟然撞樣香港女星姚子羚，引發熱烈討論。這名神秘人物的真實身份和動機至今成謎，令人不寒而慄。
松菸誠品驚現真人假扮假人
松菸誠品書店內出現一名身穿連身裙、棕色長髮的神秘女子，以幾乎靜止不動的姿態坐在椅子上，乍看之下與店內假人模特兒無異。許多家長帶著小孩經過時原本不以為意，豈料這名「假人」突然眼珠轉動，瞬間嚇壞在場顧客。民眾拍攝的影片顯示，這名怪客戴著細框眼鏡，嘴上的口紅還缺了一角，疑似是男子戴上面具變裝成女性。
前店員爆料怪客早有前科
有前誠品員工在網上爆料指出，這名怪客並非首次出現，之前就曾在信義誠品出沒，如今轉移陣地到松菸店繼續進行詭異行為。該名前員工透露：「以前在信義誠品就看過他，現在換到松菸去。」更有目擊者發現，這名怪客似乎並非單獨行動，而是有同夥配合，會按照群組流程進行某種計劃性活動。由於書店屬於公開場所，店方也無法禁止這類顧客進出。
網民驚呼撞樣姚子羚引爆討論
事件在社交平台曝光後，有網民將怪客照片上傳並驚呼撞樣香港女星姚子羚，留言寫道：「嘩，咁耐冇拍戲，姚子羚去左台灣誠品開工呀。」這個意外發現立即引起大量關注，不少網民紛紛轉發照片進行對比。姚子羚近年較少公開露面，這次被網民拿來與台灣怪客對比，意外成為話題焦點。
網民熱議真實身份成謎
網民對這名神秘怪客的討論持續發酵，有人認為是行為藝術表演，也有人懷疑是惡作劇或心理有問題。留言區出現各種猜測：「到底想做咩啊？」、「好恐怖，帶小朋友去會嚇親」、「係咪想紅啊？」部分網民則對撞樣姚子羚一事感到有趣，紛紛留言：「真係好似姚子羚」、「姚子羚轉行做假人？」這起詭異事件的真相和動機至今仍是謎團，但已成功引起社會廣泛關注。
圖片來源：FB圖片、TVB、IG@elaine_yiu資料或影片來源：原文刊於新假期