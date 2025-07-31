18歲姚焯菲被追問失戀經驗勁尷尬！首度公開擇偶條件 驚爆鍾意呢一類男仔？
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現年18歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）日前為無綫音樂節目《今晚有歌廳》擔任嘉賓，竟被主持人周國豐當眾尖銳追問有否試過失戀，令她當場不知所措，只能尷尬傻笑，場面一度充滿青澀的曖昧氣氛！
18歲姚焯菲被追問情史 尷尬傻笑全場起哄
在最新一集以「夏天嘅回憶」為主題的《今晚有歌廳》中，姚焯菲除了落力唱跳自己新歌《KMC》及經典快歌《全身暑假》，炒熱全場氣氛外，在清談環節更成為全場焦點。當主持人周國豐單刀直入，向年僅18歲的Chantel提問有否「失戀」經驗時，她第一反應並非開口回答，而是瞬間臉紅，並報以一陣尷尬又青澀的傻笑。這個純情反應引來同場的《中年好聲音》參賽者顏志恒、顏米羔及黃劍文忍不住哈哈大笑，令現場充滿歡樂的起哄聲。周國豐更笑言Chantel「呢個笑容」實在耐人尋味，充滿可圈可點的想像空間。
姚焯菲首度公開擇偶條件 霸氣強調未失過戀
面對全場嘉賓的追問和笑聲，姚焯菲定過神後，隨即收起笑容，並直豎食指、帶點霸氣地向眾人一再強調：「我覺得我未經歷過呢樣嘢！」堅決否認自己有失戀經驗。不過，她接著便大方承認自己曾經試過暗戀男同學，更笑言當時過程相當低調，連朋友也不敢告知，因為非常害怕被同學起鬨推撞，她生動地模仿當時情景：「你知嗰啲推嚟推去，叫你『去啦去啦！』，好驚呢啲。」Chantel更罕有地在節目中首度公開自己的擇偶類型，直言自己偏好文靜的男生，並設下兩大條件：「其實我鍾意比較靜嘅人。」以及「我一定要由朋友開始。」清晰地剖白了自己的感情觀。
姚焯菲自揭係睡寶寶 捱夜開工成最大難關
節目中除了感情話題，亦有談及暑期工經歷。對此，姚焯菲坦言現時的歌手工作，正是她最特別的「暑期工」。不過，這份工作對她而言最大的挑戰，竟然是需要捱夜。Chantel自揭私下是個「睡寶寶」，生活作息極度規律，習慣早睡早起。她透露：「我係習慣好早瞓嘅人。去到好夜嘅時候我會開始發呆，我會唔講嘢，咁大家就會『死喇，佢要瞓覺喇…』。」一席話揭示了少女偶像在舞台背後可愛又真實的一面。儘管有這個「弱點」，她在節目中的表演依然活力四射，可見其專業態度，完美兼顧學業與演藝事業。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期