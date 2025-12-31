姚焯菲化身「大廚菲」親煎牛扒 粉絲爆料偷師內幕驚人廚藝曝光
姚焯菲完成《Time to CYA 巡迴演唱會佛山站》後，竟然化身「大廚菲」親自為粉絲煎牛扒！這位向來愛錫粉絲的聲夢女神，與一班「小菲象」在酒店包場食自助餐時，突然展現驚人廚藝，煎牛扒手法似模似樣，令在場粉絲大為驚喜。原來姚焯菲平時最愛到鐵板燒餐廳偷師學藝，難怪今次親自下廚時表現如此專業！
姚焯菲親自下廚煎牛扒手法專業
姚焯菲的官方後援會上載她煎牛扒的片段，片中見她拿起鍋鏟煎得似模似樣，動作熟練得來又不失優雅，相信平時在外國讀書的她也有不少下廚經驗。從片段可見，姚焯菲專注地翻動牛扒，確保兩面都煎得均勻，完全是專業大廚的模樣。當其煎完後，當然不少得與製成品合照，滿臉笑容的她顯然對自己的作品十分滿意。
小菲象大讚叻女粉絲爆料偷師內幕
不少「小菲象」也讚她十分叻女，紛紛在社交平台留言「焯菲真係好叻」、「煎得好靚呀」、「想食焯菲煎嘅牛扒」。更有粉絲大爆內幕，原來姚焯菲平時到最喜歡去的鐵板燒餐廳偷師，經常觀察師傅的煎扒技巧，難怪今次煎得不錯。這個小秘密一出，令粉絲們更加佩服她的用心和細心觀察力。
酒店包場自助餐寵粉絲無極限
姚焯菲今次與粉絲在酒店包場食自助餐，展現她寵粉絲無極限的一面。除了親自煎牛扒外，她更與每位粉絲合照聊天，完全沒有明星架子。這種貼地的互動方式，令「小菲象」們感受到偶像的真誠和親切，紛紛表示「焯菲真係好錫我哋」、「好感動呀」。
網民熱議姚焯菲廚藝驚人
片段曝光後，網民紛紛留言讚賞姚焯菲的廚藝，「原來焯菲咁叻煮嘢食」、「煎牛扒都煎得咁靚」、「真係多才多藝」。亦有網民笑言「想做焯菲嘅粉絲，可以食到佢親手煎嘅牛扒」、「焯菲開餐廳我一定去捧場」。看來姚焯菲的廚藝已經征服了不少網民的心和胃！
圖片來源：FB@姚焯菲後援會 Chantel Fans Club資料或影片來源：原文刊於新假期