姚焯菲化身「大廚菲」親煎牛扒 粉絲爆料偷師內幕驚人廚藝曝光

姚焯菲完成《Time to CYA 巡迴演唱會佛山站》後，竟然化身「大廚菲」親自為粉絲煎牛扒！這位向來愛錫粉絲的聲夢女神，與一班「小菲象」在酒店包場食自助餐時，突然展現驚人廚藝，煎牛扒手法似模似樣，令在場粉絲大為驚喜。原來姚焯菲平時最愛到鐵板燒餐廳偷師學藝，難怪今次親自下廚時表現如此專業！