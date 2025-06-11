18歲姚焯菲大爆結婚早有計劃？驚喜揭婚禮地點 幻想白馬王子用呢個方法現身
廣告
「聲夢小公主」18歲姚焯菲（Chantel）最近出席了一個婚嫁展活動，這不是她第一次參加這類活動，幾年前她也曾是活動的嘉賓。Chantel特別選擇了四年前曾經演唱的歌曲來獻唱。Chantel感慨表示，多年後再次演繹這首歌，讓她感受到自己的成長，對歌詞的理解更加深刻。
姚焯菲大爆結婚早有計劃？
在活動中，姚焯菲也透露了自己對於婚姻的看法和夢想。雖然目前還沒有交往對象，但她已經對結婚充滿了期待和憧憬。她表示自己非常喜愛大自然，想象過在湖邊或者森林中舉行一場浪漫的婚禮。不過，她也清楚在香港可能難以找到理想的場地，因此考慮到可能需要在海外舉行婚禮，這將需要更多的時間來準備。此外，她還開玩笑說，會幻想在婚禮上有一位騎著白馬的白馬王子出現，為婚禮增添浪漫氣氛。
張與辰姚焯菲獲一致好評
張與辰在《中年好聲音3》憑藉深情嗓音與細膩情感表達迅速成為大熱門，成功晉級10強，被封「男大魔王」。在最新一集，與「甜美小公主」姚焯菲Chantel合唱，成為全晚集點！
張與辰與「甜美小公主」姚焯菲Chantel雖然年齡差了一大截，但二人唱出來的《許願》卻異常地有愛情感及火花，配以Chantel近乎無敵的甜美笑容，二人獲得近乎一致好評，肥媽開心到搞爛gag：「好好聽，佢哋係牛油果油溝橄欖油。」張佳添「我feel到有啲真愛喺裏面。」森美笑言投入到一度忘了身邊坐的是肥媽，故回過神來看清事實後一度「嚇醒」，笑爆全場，至於出名手緊的周國豐，亦難得給予高度評價：「淨係聽聲，一路令我信服你哋係一對戀人。你哋每人都要處理好多和音部分，但你哋兩個都處理得好好，暫時為止係今晚表現最好嘅一對！」車婉婉聞言即忍不住寸嘴：「喺周國豐老師冷血嘅世界，係好少咁樣讚人！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期