18歲姚焯菲大爆結婚早有計劃？驚喜揭婚禮地點 幻想白馬王子用呢個方法現身

「聲夢小公主」18歲姚焯菲（Chantel）最近出席了一個婚嫁展活動，這不是她第一次參加這類活動，幾年前她也曾是活動的嘉賓。Chantel特別選擇了四年前曾經演唱的歌曲來獻唱。Chantel感慨表示，多年後再次演繹這首歌，讓她感受到自己的成長，對歌詞的理解更加深刻。