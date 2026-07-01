姚焯菲張天賦紅館首度合唱 MC爆當年為合照做一搞笑舉動

姚焯菲（Chantel）昨晚（9/7）現身紅館擔任張天賦（MC）演唱會嘉賓，兩人首度同台合唱歌曲《誰能避開戀愛這事情》。在演出的對談環節中，兩人不僅大談新歌的誕生過程，MC更在台上公開當年兩人初次見面的搞笑尷尬場面，逗得全場觀眾大笑。