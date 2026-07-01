姚焯菲張天賦紅館首度合唱 MC爆當年為合照做一搞笑舉動
MC張天賦台上大談初次見面糗事力撐Chantel
在演出的對談環節中，MC公開分享當年兩人在紅館後台初次見面的搞笑經歷。作為小粉絲的Chantel竟主動要求合照，他自爆當時正在玩手機遊戲，突然聽到Chantel想進來合照，為了保持形象即刻上演「一秒變文青」戲碼：「我即刻抌開部電話，拎起咗枱面嗰本書。……『哦！影相？可以呀。』」雖然Chantel聽後笑指自己對這一幕「唔係好記得」，但甜蜜表示至今依然好好保存着那張合照。
最鍾意《世一》《記憶棉》
此外，Chantel更在台上大讚MC的唱功，透露自己在後台聽對方演唱《世一》時聽到非常陶醉，更直言該曲是自己最喜歡的廣東歌之一，MC即問：「唔係《記憶棉》咩？」Chantel即笑說：「都鍾意！」兩人的隔空互動與互相欣賞，令現場粉絲尖叫不斷。
姚焯菲現身紅館遭喝倒彩仍堅持完成演出
Chantel今次以嘉賓身份登上紅館舞台，與MC合唱兩人籌備長達四年的合唱歌曲《誰能避開戀愛這事情》。然而當Chantel現身一刻，現場隨即出現大量「hur」聲，部分觀眾更大喝倒彩，甚至有人怒斥「收皮」，同時不少觀眾選擇在此時離場去廁所，場面一度相當尷尬。不過Chantel並未受到影響，在MC離開舞台後更獨唱首支派台歌曲《原來談戀愛是這麼一回事》，全程表現穩定。
Chantel第二次踏上紅館同日宣布個人演唱會
今次是Chantel第二次現身紅館舞台，上一次是去年6月30日的回歸文藝晚會，當時她以4人組合形式聯同詹天文、張馳豪及林智樂合唱《這個家》。今次則是她首度獲邀成為個人演唱會嘉賓，而邀請者更是自己的偶像MC張天賦，對19歲的她而言意義非凡。值得留意的是，Chantel選擇在演出同日公布將於麥花臣舉行首個個人演唱會，時機上似乎有意借紅館舞台的曝光度為自己造勢。
網民兩極反應有人心疼有人直言唱K質素
事件在網上引發兩極討論。有網民為Chantel抱不平：「其實點解大家要係咁鬧Chantel，其實佢咩都冇做錯，只係去咗朋友嘅演唱會度做嘉賓，19歲嘅女仔企上台見到咁多人去廁所，聽到全部hur聲應該會幾唔開心」，亦有人表示「希望大家可以小啲惡意」。另一邊廂，有觀眾直言：「大佬，唱K質素，真心搞唔掂，呢個時間去廁所幾時去，唔通主角出嚟嗰陣時先去咩？」亦有網民讚賞MC的做法：「MC仲記得有呢首歌，不忘舊邀請佢合唱，我覺得如果作為今晚嘅觀眾，應該要覺得好難得。」更有在場觀眾透露「個人覺得佢唱得幾好，只係大家針對佢係TVB啫，不過見附近啲人都有拍手支持」。