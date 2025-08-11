姚焯菲赴美升學連環出Po勁不捨 獲周嘉洛摸頭安慰 爆12月返港有重要任務！

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）早前宣布將於本月底遠赴美國，入讀紐約大學為期4年的課程，令一眾粉絲大感不捨。眼見出發日子漸近，Chantel近日在社交平台連環出post倒數在港時光，除了大晒食雞蛋仔的萌樣，更上載與《愛．回家》「熊家」成員的溫馨合照，獲「表哥」周嘉洛溫柔摸頭，場面感人！究竟她對暫別香港有何感受？又為粉絲準備了甚麼驚喜？