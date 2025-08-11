姚焯菲赴美升學連環出Po勁不捨 獲周嘉洛摸頭安慰 爆12月返港有重要任務！
「國民初戀」姚焯菲（Chantel）早前宣布將於本月底遠赴美國，入讀紐約大學為期4年的課程，令一眾粉絲大感不捨。眼見出發日子漸近，Chantel近日在社交平台連環出post倒數在港時光，除了大晒食雞蛋仔的萌樣，更上載與《愛．回家》「熊家」成員的溫馨合照，獲「表哥」周嘉洛溫柔摸頭，場面感人！究竟她對暫別香港有何感受？又為粉絲準備了甚麼驚喜？
姚焯菲IG倒數赴美 「表哥」周嘉洛摸頭安慰勁溫馨
即將要離開香港4年，姚焯菲近日明顯流露出不捨之情，在Instagram上載多張照片記錄在港的最後時光。從相中可見，Chantel把握機會品嚐地道小食雞蛋仔，對著鏡頭大擺可愛表情，少女味十足。另一張照片則更為矚目，她貼出與《愛．回家之開心速遞》「熊家」一眾演員的合照，當中「表哥」周嘉洛更親暱地將手放在Chantel頭上，盡顯兄妹情深，可見她在劇組人緣極佳，早已融入「熊家」這個大家庭。Chantel在帖文中直言「已想念香港」，字裡行間充滿離愁別緒，畫面相當感人。
姚焯菲親解留學大計 承諾放假即返港拍劇
雖然要暫別香港樂壇，但Chantel早已為未來鋪路。她早前接受傳媒訪問時透露，將會在紐約大學修讀為期4年的Music Business（音樂商業）課程，內容涵蓋音樂理論、製作及編曲等專業知識。她認為現今世代做歌手不能只懂唱歌，更要緊貼潮流變化及市場需要，可見她對自己的演藝事業非常有想法。Chantel更向粉絲大派定心丸，預告今年12月放假便會立即返港，並會歸隊拍攝《愛．回家之開心速遞》，承諾只要有長假期就會回港工作，絕不會忘記香港的粉絲和工作。
粉絲洗版留言打氣 叮囑姚焯菲專心讀書
Chantel即將離港升學的消息一出，大批「小菲象」（姚焯菲粉絲稱號）雖然大感不捨，但仍然一面倒留言為偶像打氣。帖文下湧入大量祝福，粉絲紛紛洗版表示支持：「Chantel加油，我哋會等你返嚟！」、「去到美國要好好照顧自己，專心讀書！」、「雖然會好掛住你，但見到你為夢想努力都好開心！」、「熊家永遠係你屋企！」。粉絲們的留言充滿愛與支持，相信Chantel看到後定會感到非常窩心，更有動力迎接未來的大學生活。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期