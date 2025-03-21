愛回家｜姚焯菲自爆1原因拒與周嘉洛做CP 力撐鍾柔美唔係「逃學威龍」兼被誤傳原因

18歲聲夢小花姚焯菲（Chantel）近年憑藉甜美歌聲和清新形象迅速走紅，2023年遠赴新西蘭留學嘅Chantel仲係一名學霸，去年底更以「Academic High Distinction」的優異成績畢業。姚焯菲畢業回港後正式踏足電視劇圈，更加入憑藉主題曲《這個家》奪得「最佳電視歌曲」嘅處境劇《愛．回家之開心速遞》，日前（20日）Chantel現身宣傳活動時，就大爆唔少幕後花絮！