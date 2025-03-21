愛回家｜姚焯菲自爆1原因拒與周嘉洛做CP 力撐鍾柔美唔係「逃學威龍」兼被誤傳原因

最新娛聞
東方新地

廣告

18歲聲夢小花姚焯菲（Chantel）近年憑藉甜美歌聲和清新形象迅速走紅，2023年遠赴新西蘭留學嘅Chantel仲係一名學霸，去年底更以「Academic High Distinction」的優異成績畢業。姚焯菲畢業回港後正式踏足電視劇圈，更加入憑藉主題曲《這個家》奪得「最佳電視歌曲」嘅處境劇《愛．回家之開心速遞》，日前（20日）Chantel現身宣傳活動時，就大爆唔少幕後花絮！

首現身《愛．回家》做金城安表妹

姚焯菲在《愛．回家之開心速遞》中首次亮相於第2310集，Chantel在劇中飾演「金城安」（周嘉洛飾）表妹「彤彤」，初登場已獲觀眾大讚角色青春可愛，與她在現實中的「國民初戀」形象不謀而合。雖然出鏡時間唔長，但已經令唔少網民十分期待姚焯菲之後嘅戲份！而姚焯菲將會於第2519集（下周二）再出場，屆時仲會有唔少與表哥「金城安」嘅對手戲！

姚焯菲 愛回家之開心速遞 姚焯菲於在《愛．回家之開心速遞》第2310集中首次亮相。（圖片來源：TVB）
姚焯菲於在《愛．回家之開心速遞》第2310集中首次亮相。（圖片來源：TVB）
姚焯菲 愛回家之開心速遞 Chantel在劇中飾演「金城安」（周嘉洛飾）表妹「彤彤」。（圖片來源：TVB）
Chantel在劇中飾演「金城安」（周嘉洛飾）表妹「彤彤」。（圖片來源：TVB）
姚焯菲 愛回家之開心速遞 Chantel的爸爸媽媽由曾在《愛·回家》演過馬強的徐榮及「東張女神」朱凱婷飾演。（圖片來源：ig@heidichuhoiting）
Chantel的爸爸媽媽由曾在《愛·回家》演過馬強的徐榮及「東張女神」朱凱婷飾演。（圖片來源：ig@heidichuhoiting）

姚焯菲被單立文改花名「陳頭」 超爆笑

日前姚焯菲接受訪問時笑言自己一入劇組便被前輩單立文（叔公）改了花名「陳頭」，原來係取其英文名「Chantel」的諧音，十分爆笑！姚焯菲更透露單立文經常調侃她在劇中會與周嘉洛「萌愛意」，不過Chantel就連忙澄清其實只係單立文嘅猜測。

不過對於在劇中發展CP關係，姚焯菲就十分抗拒：「唔好啊，太亂喇依家」，並直言自己剛入劇組，而且劇中角色年紀太細，所以一切都要再睇定啲先。

姚焯菲 愛回家之開心速遞 姚焯菲日前出席宣傳活動後接受訪問時中大爆自己被單立文改了花名「陳頭」，更表示單立文經常調侃她在劇中會與周嘉洛「萌愛意」。（圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒）
姚焯菲日前出席宣傳活動後接受訪問時中大爆自己被單立文改了花名「陳頭」，更表示單立文經常調侃她在劇中會與周嘉洛「萌愛意」。（圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒）
姚焯菲 愛回家之開心速遞 單立文在劇中飾演姚焯菲嘅叔公。（圖片來源：TVB）
單立文在劇中飾演姚焯菲嘅叔公。（圖片來源：TVB）
姚焯菲 愛回家之開心速遞 而周嘉洛則在劇中飾演姚焯菲嘅表哥。（圖片來源：TVB）
而周嘉洛則在劇中飾演姚焯菲嘅表哥。（圖片來源：TVB）

姚焯菲冧爆透露已快速融入劇組

雖然是劇組新丁，但姚焯菲坦言自己備受照顧，之前帶病開工更獲劇中多位演員都好照顧自己：「有啲畀益生菌我，有啲買能量飲品畀我，跟住有啲畀粥我食，即係佢哋每個都好好。」

姚焯菲仲爆笑透露與單立文嘅互動：「叔公成日都會逼人食嘢，我覺得係幸福嘅」，亦直言劇組畀自己嘅感覺「真係好似一家人」，仲表示之後會請大家食飯以作為報答。

為好友鍾柔美澄清「逃學威龍」風波

姚焯菲還提到好友鍾柔美（Yumi）早前被指「逃學威龍」一事：「佢唔走堂㗎其實，咁我就真係好suprise」，並為好友澄清：「佢其實返學呢係笠到冚，即係佢真係唔化妝，佢戴眼鏡戴口罩戴帽，所以大家認唔到佢唔出奇。」姚焯菲亦感同身受地表示，兼顧學業與工作確實不易：「一邊讀書一邊工作係辛苦，但係我覺得其實自己鍾意做就唔會太攰。」唔單止力撐好友鍾柔美，也道出了佢追夢嘅堅定心態。

姚焯菲 愛回家之開心速遞 姚焯菲亦在訪問中提到好友鍾柔美早前被指「逃學威龍」一事，並為好友澄清其實佢並冇走堂，只係平時返學嘅打扮比較低調。（圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒）
姚焯菲亦在訪問中提到好友鍾柔美早前被指「逃學威龍」一事，並為好友澄清其實佢並冇走堂，只係平時返學嘅打扮比較低調。（圖片來源：youtube@MoreForms Media魔方全媒）
姚焯菲 愛回家之開心速遞 姚焯菲指邊兼顧學業與事業並唔容易，因此自己亦十分感同身受。（圖片來源：ig@yumichung1221）
姚焯菲指邊兼顧學業與事業並唔容易，因此自己亦十分感同身受。（圖片來源：ig@yumichung1221）

第2519集劇情：「彤彤來了」

金城安斥巨資裝修房間，並添置了不少設備，樹根卻要城安與瑞素交換房間。原來城安的表妹彤彤前來島大留學，將要於熊家寄宿，樹根遂安排最大的房間讓給彤彤、瑞素同住。城安慘遭「逼遷」，不禁遷怒彤彤。彤彤初來甫到，獲得「熱情款待」，卻感不勝其煩……後來，瑞素偶然發現彤彤隻身前來就學，原來另有盤算。眾人談論此事，打算盡量遷就彤彤，城安卻要設法「搞破壞」，藉以激走彤彤……

撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@heidichuhoiting、youtube@MoreForms Media魔方全媒、ig@yumichung1221資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 