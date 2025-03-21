愛回家｜姚焯菲自爆1原因拒與周嘉洛做CP 力撐鍾柔美唔係「逃學威龍」兼被誤傳原因
首現身《愛．回家》做金城安表妹
姚焯菲在《愛．回家之開心速遞》中首次亮相於第2310集，Chantel在劇中飾演「金城安」（周嘉洛飾）表妹「彤彤」，初登場已獲觀眾大讚角色青春可愛，與她在現實中的「國民初戀」形象不謀而合。雖然出鏡時間唔長，但已經令唔少網民十分期待姚焯菲之後嘅戲份！而姚焯菲將會於第2519集（下周二）再出場，屆時仲會有唔少與表哥「金城安」嘅對手戲！
姚焯菲被單立文改花名「陳頭」 超爆笑
日前姚焯菲接受訪問時笑言自己一入劇組便被前輩單立文（叔公）改了花名「陳頭」，原來係取其英文名「Chantel」的諧音，十分爆笑！姚焯菲更透露單立文經常調侃她在劇中會與周嘉洛「萌愛意」，不過Chantel就連忙澄清其實只係單立文嘅猜測。
不過對於在劇中發展CP關係，姚焯菲就十分抗拒：「唔好啊，太亂喇依家」，並直言自己剛入劇組，而且劇中角色年紀太細，所以一切都要再睇定啲先。
姚焯菲冧爆透露已快速融入劇組
雖然是劇組新丁，但姚焯菲坦言自己備受照顧，之前帶病開工更獲劇中多位演員都好照顧自己：「有啲畀益生菌我，有啲買能量飲品畀我，跟住有啲畀粥我食，即係佢哋每個都好好。」
姚焯菲仲爆笑透露與單立文嘅互動：「叔公成日都會逼人食嘢，我覺得係幸福嘅」，亦直言劇組畀自己嘅感覺「真係好似一家人」，仲表示之後會請大家食飯以作為報答。
為好友鍾柔美澄清「逃學威龍」風波
姚焯菲還提到好友鍾柔美（Yumi）早前被指「逃學威龍」一事：「佢唔走堂㗎其實，咁我就真係好suprise」，並為好友澄清：「佢其實返學呢係笠到冚，即係佢真係唔化妝，佢戴眼鏡戴口罩戴帽，所以大家認唔到佢唔出奇。」姚焯菲亦感同身受地表示，兼顧學業與工作確實不易：「一邊讀書一邊工作係辛苦，但係我覺得其實自己鍾意做就唔會太攰。」唔單止力撐好友鍾柔美，也道出了佢追夢嘅堅定心態。
第2519集劇情：「彤彤來了」
金城安斥巨資裝修房間，並添置了不少設備，樹根卻要城安與瑞素交換房間。原來城安的表妹彤彤前來島大留學，將要於熊家寄宿，樹根遂安排最大的房間讓給彤彤、瑞素同住。城安慘遭「逼遷」，不禁遷怒彤彤。彤彤初來甫到，獲得「熱情款待」，卻感不勝其煩……後來，瑞素偶然發現彤彤隻身前來就學，原來另有盤算。眾人談論此事，打算盡量遷就彤彤，城安卻要設法「搞破壞」，藉以激走彤彤……