姚焯菲揭《愛回家》兩前輩經常爆肚 否認已取代好姊妹炎明熹
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現年18歲的聲夢小花姚焯菲（Chantel）剛憑《這個家》奪得TVB「最佳電視歌曲」獎，Chantel在出席活動時，就分享了得獎的感受，更講到加入了《愛回家》劇組後，學識了1項技能！
姚焯菲 加入《愛回家》學識1項技能
講到憑主唱處境劇《愛·回家之開心速遞》主題曲《這個家》奪得《萬千星輝頒獎典禮2024》「最佳電視歌曲」獎，Chantel坦言完全沒想到，好開心獲得肯定，也想再唱劇集歌。
而談及正式加入《愛回家》劇組，Chantel覺得處境劇的節奏很不同，成日要忍笑，令她學識「焗蟹」，她笑指「豹哥」單立文和周嘉洛經常爆肚，她都忍到笑接得到，因不想影響大家收工。
否認已取代好姊妹炎明熹
由於續約爭議，炎明熹（Gigi）近期幾乎沒有公開亮相的工作，而相對地，好姊妹Chantel的工作機會卻在增加。對於是否已經取代了Gigi的位置，Chantel坦言並不這麼認為：「每個人都有不同的工作機會，我相信公司對每個人都有最好的安排。所以我不認為我取代了她。我也有聯繫她，因為我真的很掛念她。」她還提到，自己與Gigi有透過短信互相問候，並在獲獎後收到Gigi的祝賀，但由於目前工作繁忙，還沒有機會約見面。
炎明熹前年已入屋客串過《愛回家》
睇翻炎明熹（Gigi）早於2023年初已曾客串過《愛回家》，中已被周嘉洛飾演的金城安預告將會現身客串，而角色係做返自己，於新威龍廣場舉行粉絲見面會，之後劇情更講到大小姐（林淑敏）為兒子Philip仔安排與偶像Gigi見面的機會，Gigi更說認得熊家的人，因為經常上《慌張西望》：「我超級鍾意根叔《揸流灘》同大四喜。」十分搞笑，最後更獻唱一曲《好想約你》。
Chantel參加《聲生不息》濃妝被指似「阿梅」
此外Chantel早前曾以飛行嘉賓身份參與內地節目《聲生不息·大灣區季》的錄製，雖然節目未正式播出，但主持之一方力申日前就在微博曬出合照，令姚焯菲的造型率先曝光，網民就紛紛批評她的妝容太重手，似足電影《少林足球》的「阿梅」，完全浪費了她的青春少女味！
撰文：東方新地圖片來源：官方提供、IG@cheungstanley、IG@chantelyiu、微博@Alex方力申資料或影片來源：原文刊於新假期