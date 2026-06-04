姚焯菲親揭《愛回家》回歸動向 吐露內心真實想法 自爆探班眼濕濕真情流露

「聲夢小花」姚焯菲昨日現身尖沙咀出席慈善活動記招，被問及回港後會否重返《愛．回家之開心速遞》拍攝時，她坦言目前未有相關安排，但透露內心真實想法令人動容。這位曾憑劇集主題曲《這個家》奪得「最佳電視歌曲」的年輕歌手，對於劇集即將在7月迎來大結局一事，展現出濃厚的不捨情懷。