姚焯菲親揭《愛回家》回歸動向 吐露內心真實想法 自爆探班眼濕濕真情流露
廣告
「聲夢小花」姚焯菲昨日現身尖沙咀出席慈善活動記招，被問及回港後會否重返《愛．回家之開心速遞》拍攝時，她坦言目前未有相關安排，但透露內心真實想法令人動容。這位曾憑劇集主題曲《這個家》奪得「最佳電視歌曲」的年輕歌手，對於劇集即將在7月迎來大結局一事，展現出濃厚的不捨情懷。
姚焯菲爭取《愛．回家》大結局前回歸
面對記者追問，姚焯菲直言：「未有呢個安排，其實我哋都再要同監製溝通，但我自己其實好想喺佢完之前返去拍。」她表示雖然暫時未收到拍攝通知，但內心十分渴望能在劇集正式完結前重返劇組。當被問及會否參與全新處境劇時，她坦承：「嗰套我就未有消息，好多人都有問我，但係我就未收到通知嘅。」記者提及主題曲演唱機會時，她更笑言：「係喎，你提咗我。」
探班眼濕濕 與劇組感情深厚
姚焯菲透露近期曾探班單立文及滕麗名等劇組成員，分享探班時的感人時刻。她表示：「希望我哋可以傾得成，喺完結之前都可以拍到。」談及探班情況時，她更感性地說：「我哋無乜講嘢，我哋只係攬完、影相，之後我哋望住大家都有啲眼濕濕咁，即係大家都知道咩事。」雖然大家沒有刻意提起離別話題，但彼此心照不宣，氣氛十分感人。
《愛．回家》7月正式落幕 演員不捨
TVB長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》確定將於今年7月迎來大結局並正式停播，結束近9年、集數逾2,800集的播放歷程。多位劇中演員如呂慧儀、歐瑞偉等已親口證實停拍消息，這部香港電視史上最長壽處境劇即將畫上句號。姚焯菲曾在劇中飾演「高一彤」一角，與周嘉洛上演連串搞笑對手戲，演出自然甜美深受觀眾喜愛，更被網友大讚具備喜劇細胞。
網民支持姚焯菲回歸 盼見最後身影
消息傳出後，不少網民紛紛留言支持姚焯菲回歸劇組。有網友表示：「希望Chantel可以喺大結局前返嚟客串，畀大家睇到佢最後一次喺劇入面嘅身影。」亦有粉絲寫道：「佢同劇組感情咁好，一定要俾佢返去同大家講再見。」部分觀眾更建議：「不如安排佢唱埋最後一次主題曲，為呢套劇畫上完美句號。」網民普遍認為姚焯菲與《愛．回家》劇組感情深厚，希望她能在劇集完結前重返螢幕與觀眾告別。
資料或影片來源：原文刊於新假期