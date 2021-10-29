「國民初戀」姚焯菲新歌五小時內破3萬點擊 MV竟與港姐冠軍舊作撞橋？
現時15歲、有「國民初戀」之稱的聲夢畢業生姚焯菲（Chantel）無論樣子和聲線都非常甜美，比賽時更憑住一首《戀愛預告》俘虜了不少觀眾的心。近日她更繼炎明熹後推出首支個單曲《原來談戀愛是這麼一回事》，MV片段在YouTube的點擊數，在短短三小時內已經破萬、五小時更加已經再破3萬，成績相當好！
撰文：東方新地 圖片：《原來談戀愛是這麼一回事》、《愛的森林》MV截圖、Chantel IG、《原來談戀愛是這麼一回事》YouTube截圖
Chantel首支作品網民MV解讀
Chantel的新歌貫徹她之前的甜美風格，雖然是一首情歌，但MV畫面上的呈現，網民就解讀Chantel其實是魚缸中的金魚，以雙眼去了解一對情侶主人的愛情，有甜蜜、亦有爭執，同時又大讚無論歌詞或MV內容都非常貼合年僅15歲的Chantel，靠一雙眼去理解「愛情」另外網民亦大讚小小年紀的Chantel歌唱技巧又有進步，而且甜美打扮顏值極高，而且歌曲又容易上口，一句歌詞「原來談戀愛…」亦非常入腦，一聽就記得，影片下的留言區不斷有更新，源源不絕！
部分網民留言：
MV內容有楊思琦舊作《愛的森林》影子
另一方面，有眼利的網民就發現，Chantel新歌MV有某些畫面與楊思琦2019年歌曲《愛的森林》的MV內容非常類似，連衣服的風格都很相近。首先同樣是在服裝上，Chantel和楊思琦的衣服都是一字肩設計，只是楊思琦將其中一邊肩帶穿回肩上，而且兩件衣服的袖口風格亦很類近；第二點是，Chantel的MV最後，Chantel坐著浮床在大海中漂浮，而楊思琦亦躺在床褥於海灘上浮游，感覺上非常相似。兩者呈現的方式卻截然不同，並非抄襲，只能夠稱得上是MV構思上不謀而合而已。