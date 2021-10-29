「國民初戀」姚焯菲新歌五小時內破3萬點擊　MV竟與港姐冠軍舊作撞橋？

現時15歲、有「國民初戀」之稱的聲夢畢業生姚焯菲（Chantel）無論樣子和聲線都非常甜美，比賽時更憑住一首《戀愛預告》俘虜了不少觀眾的心。近日她更繼炎明熹後推出首支個單曲《原來談戀愛是這麼一回事》，MV片段在YouTube的點擊數，在短短三小時內已經破萬、五小時更加已經再破3萬，成績相當好！

撰文：東方新地 圖片：《原來談戀愛是這麼一回事》、《愛的森林》MV截圖、Chantel IG、《原來談戀愛是這麼一回事》YouTube截圖