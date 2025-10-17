19歲姚焯菲被指戀上李克勤仔仔！「菠蘿包照」疑洩蜜情 本人開直播親揭真相
廣告
姚焯菲（Chantel）年僅19歲，憑《聲夢傳奇》爆紅後近年成功入讀美國紐約大學修讀Music Business，正式展開留學生活。自入學以來，她與同樣是李克勤兒子的李立仁（Ryan）被發現關係親近，兩人拍片、互相「讚好」不停，更被指有「校園戀愛」萌芽。不少粉絲熱議他們是否從好友慢慢變情侶。
姚焯菲李克勤大仔被傳拍拖買菠蘿包
開學未夠一個月，兩人已頻繁互動。Chantel在社交平台上載「估歌仔」片段時，多次傳出一名男子笑聲，她更特意感謝Ryan協助拍攝。細心網民再發現，被問及哪款香港美食最思念，Chantel毫不保留說出了對菠蘿包、叉燒包的愛，「我想講，上次係唐人街食咗一款好好食嘅菠蘿叉燒包，唔係因為佢比香港嘅好食，而係食完會諗起香港。我同朋友講：『你一定要去試！』」有趣的是，正當她說這話時，Ryan也曾在社交平台分享過疑似同款菠蘿包的照片，瞬間令戀愛疑雲再起，不少留言更直指「兩個根本係拍住拖去買包！」
姚焯菲直播中親自澄清
面對緋聞不斷升溫，Chantel近日於直播中大方開腔，澄清與Ryan的關係：「我唔知點解啲新聞好奇怪啦！都有Send畀Ryan睇，佢問我啲報道講乜，佢冇認真去睇，我就同佢講，有人有啲誤會，因為我哋兩個淨係朋友嚟㗎咋！大家唔好太過誤會。」
網民反應兩極熱議
一部分網民力撐Chantel真性情，指她講嘢實在：「誤會澄清得好自然，唔造作」。亦有網民懷疑：「通常講朋友嗰啲，最後都會變真情！」網上留言區瞬間掀起討論，不少粉絲更留言祝福她專心讀書，預言「幾年之後可能真係成為『校園CP』」。
圖片來源：IG@ryanleecontent、IG@chantelyiu資料或影片來源：原文刊於新假期