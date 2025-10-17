19歲姚焯菲被指戀上李克勤仔仔！「菠蘿包照」疑洩蜜情 本人開直播親揭真相

姚焯菲（Chantel）年僅19歲，憑《聲夢傳奇》爆紅後近年成功入讀美國紐約大學修讀Music Business，正式展開留學生活。自入學以來，她與同樣是李克勤兒子的李立仁（Ryan）被發現關係親近，兩人拍片、互相「讚好」不停，更被指有「校園戀愛」萌芽。不少粉絲熱議他們是否從好友慢慢變情侶。