姚焯菲李克勤愛子疑撐枱腳 叉燒飯再洩蜜情 網民：咁巧合？
廣告
「聲夢小花」姚焯菲赴美升學已兩個月，昨日突然在社交網放負，表示思鄉加上中期試令她心碎。不過，她上載的叉燒飯相片卻暗藏玄機，因為李克勤大仔李立仁同時在限時動態分享了一模一樣的叉燒飯相片，擺位及款式完全相同。繼早前兩人疑似同遊唐人街品嚐菠蘿叉燒包後，今次又再度同晒美食相片，究竟兩人是否真的只是朋友關係？
姚焯菲突放負晒叉燒飯相片
姚焯菲昨日在社交網發文表示「思鄉加上中期試等於心碎」，並上載了溫書及兩盒叉燒飯的相片。這位「聲夢小花」自離港赴美升讀大學後，一直在社交網分享吃喝玩樂的開心時光，但昨日卻罕見地表達思鄉之情，看來在想念家人兼應付考試的雙重壓力下，令她感到心力交瘁。不過，她分享的叉燒飯相片卻意外成為焦點，因為相片中的叉燒飯擺位及款式都相當特別。
李立仁同步分享相同叉燒飯相片
就在姚焯菲分享叉燒飯相片的同時，李克勤大仔李立仁也在社交網限時動態中上載了叉燒飯相片，令人驚訝的是，兩人的叉燒飯無論擺位及款式都完全一模一樣，明顯是在同一地點用餐。這已經不是兩人首次同步分享美食相片，早前李立仁曾大晒姚焯菲讚過好食的菠蘿叉燒包，今次又再度同晒叉燒飯相，看來兩人在飲食方面的口味相當一致。
月初菠蘿包傳情疑雲再起
回顧月初時，姚焯菲曾在訪問中提到最掛念香港的菠蘿包和叉燒包，更特別推介唐人街的菠蘿叉燒包，表示「佢好食唔係因為好食過香港嗰種，而係佢令我諗起香港」。巧合的是，李立仁隨後就分享了在街上吃疑似姚焯菲推介的菠蘿叉燒包照片，當時已令人聯想兩人是否同行品嚐美食。雖然姚焯菲一直強調兩人只屬朋友關係，但李立仁最近大變身，脫去眼鏡變得更潮更有韓仔味，魅力明顯大增。
網民熱議兩人關係發展
網民對於兩人頻頻同步分享美食相片議論紛紛，有人留言「呢個係咪叫做撐枱腳？」、「前後腳晒相太明顯啦」、「朋友都唔會咁巧合」。也有網民認為李立仁似乎有意用美食來攻陷女神芳心，「用美食攻略真係好招數」、「克勤仔好識追女仔」。不過，也有理性網民表示「可能真係朋友一齊食飯咋」、「唔好亂估啦，人哋話係朋友就係朋友」。無論如何，兩人的互動確實引起不少關注和討論。
圖片來源：IG@chantelyiu、IG@ryanleecontent資料或影片來源：原文刊於新假期