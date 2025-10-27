姚焯菲李克勤愛子疑撐枱腳 叉燒飯再洩蜜情 網民：咁巧合？

「聲夢小花」姚焯菲赴美升學已兩個月，昨日突然在社交網放負，表示思鄉加上中期試令她心碎。不過，她上載的叉燒飯相片卻暗藏玄機，因為李克勤大仔李立仁同時在限時動態分享了一模一樣的叉燒飯相片，擺位及款式完全相同。繼早前兩人疑似同遊唐人街品嚐菠蘿叉燒包後，今次又再度同晒美食相片，究竟兩人是否真的只是朋友關係？