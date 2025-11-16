姚焯菲閨房被李克勤仔突擊拍片 床鋪凌亂狀態完全曝光
廣告
被封為「國民初戀」的姚焯菲（Chantel）與李克勤長子李立仁（Ryan）在美國紐約大學的互動再次成為焦點。最新曝光的影片中，Ryan竟然擅闖Chantel的宿舍房間進行拍攝，兩人在鏡頭前的親密互動和打情罵俏場面，令網民直呼這根本就是「情侶日常」，關係疑似已超越普通朋友界線。
Ryan突襲Chantel宿舍拍攝房間參觀片
在姚焯菲日前上載的IG影片中，李立仁手持攝影器材，以「Single Dorm Room Tour」為主題敲響她的房門。當姚焯菲開門見到Ryan時顯得相當驚訝，並問道：「What are you doing here?（你在做甚麼？）」Ryan解釋是應她要求前來拍攝房間參觀影片，但姚焯菲隨即搖頭拒絕，一邊說「Not today! I haven’t cleaned my room!（今日不行，我未整理我的房間）」，一邊試圖阻止拍攝。
姚焯菲閨房凌亂狀態完全曝光
儘管姚焯菲極力反對，李立仁依然無視她的抗議繼續拍攝，更笑著回應：「It’s fine!」從影片可見，姚焯菲的宿舍房間雖然空間不大，但擺滿了各種化妝品、護膚品和個人物品，床上還有未整理好的被子和衣物。姚焯菲在鏡頭前一邊匆忙整理床鋪，將未洗衣物塞入綿被下，非常搞笑。
此外，影片中Chantel提到即將會返港同大家見面，並會在2026年推出新歌，Ryan又踢爆新專輯封面就隱藏喺房間內，搞到Chantel怕穿煲，驚青急急將Ryan請走。
李立仁發現神秘花束疑似吃醋追問
拍攝過程中，李立仁除了調侃姚焯菲房間的凌亂狀態外，還關心地詢問她的學業情況，姚焯菲則笑著回答「Really good（非常好）」。然而最引人注目的是，眼尖的李立仁發現房間內擺放著一束鮮花，立即追問是誰送的禮物。姚焯菲解釋這是朋友送給她的19歲生日禮物，但李立仁卻一再追問詳情，被網民笑指似吃醋！
圖片來源：IG@chantelyiu資料或影片來源：原文刊於新假期