姚焯菲閨房被李克勤仔突擊拍片 床鋪凌亂狀態完全曝光

被封為「國民初戀」的姚焯菲（Chantel）與李克勤長子李立仁（Ryan）在美國紐約大學的互動再次成為焦點。最新曝光的影片中，Ryan竟然擅闖Chantel的宿舍房間進行拍攝，兩人在鏡頭前的親密互動和打情罵俏場面，令網民直呼這根本就是「情侶日常」，關係疑似已超越普通朋友界線。