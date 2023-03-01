姚焯菲著小背心熱褲沙灘晒腿青春無敵　網民讚可愛陽光妹

16歲的姚焯菲（Chantel）現正於新西蘭留學，她出發前曾經表明將會經常上傳Vlog，向粉絲們分享自己在新西蘭的生活。Chantel就讀奧克蘭拔萃女子學校（DiocesanSchoolforGirls）Year12，讀兩年便高中畢業，昨日（28日）她再度上載靚相，原來她趁放假到奧克蘭奧馬哈海灘玩，享受陽光與海灘。