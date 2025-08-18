姚焯菲親解棄港大科大赴美升學真相 揭留學紐西蘭遇追求者 卻因1事冇發展

去年，姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程，今年9月她將滿19歲並入讀大學。Chantel為最新派台歌《KMC》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，一如她的新歌《KMC》寓意要做自己，面對不少聲音希望她為保事業留港讀大學，Chantel最近正式公布將忠於自己，選擇再度離港4年入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。節目中，Chantel親證本已獲香港兩所大學取錄，至於為何不理公司反對赴美國再走，她說：「有啲嘢我認為啱嘅就要去做！」當下Chantel目標只有學業及事業，她更自揭於紐西蘭為專注學業，曾將追求者推開。她說：「我唔想有任何因素影響我認為最重要嘅讀書。」