姚焯菲18歲生日變女王 After Class終於齊人 仲畀一代歌后抱過！
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姚焯菲（Chantel）昨日（22日）迎來18歲生日，作為終於成人嘅日子，Chantel除咗獲大批fans為佢慶祝外，仲獲唔少圈中藝人送上祝福！而姚焯菲嘅後援會仲連環送上驚喜，除咗可以見到After Class另類齊人，仲見到一代歌后與BB姚焯菲嘅超大彩蛋！
After Class齊人全靠姚焯菲生日
日前姚焯菲嘅後援會上載咗一段新片，片中除咗見到多位藝人例如：陳瀅、吳業坤、JW王灝兒、泳兒以及眾《聲夢》歌手外，久違未與After Class合體嘅炎明熹（Gigi）亦以拍片方式現身，為好友送上祝福。而片中仲會見到鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）嘅身影，都算係After Class久違地齊齊出鏡！
姚焯菲同呢位一代歌后竟然有交集
除咗一眾藝人送上祝福嘅影片外，後援會亦上載咗一段姚焯菲的成長歷程，片中更有超多絕密相公開！不過當中最吸引嘅，就莫過於由一代歌后徐小鳳抱住BB姚焯菲嘅照片，令唔少網民都驚嘆2位竟然有交集！而姚焯菲亦冧爆拍片畀18歲嘅自己，更寄予自己要成為1個好嘅大人以及生活開心。
撰文：東方新地圖片來源：Ig@chantelyiu、Ig@win_dy__、youtube@姚焯菲官方後援會 Chantel Fans Club (CFC)