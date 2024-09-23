姚焯菲18歲生日變女王 After Class終於齊人 仲畀一代歌后抱過！

姚焯菲（Chantel）昨日（22日）迎來18歲生日，作為終於成人嘅日子，Chantel除咗獲大批fans為佢慶祝外，仲獲唔少圈中藝人送上祝福！而姚焯菲嘅後援會仲連環送上驚喜，除咗可以見到After Class另類齊人，仲見到一代歌后與BB姚焯菲嘅超大彩蛋！

