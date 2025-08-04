18歲姚焯菲升學決定曝光！豪擲數十萬讀美國神級名校 同特朗普細仔做同學？
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今日（4日）傳出消息，年僅18歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）經過長達8個月的深思熟慮，終於敲定未來升學大計！據悉她將遠赴美國，入讀一所學費每年高達數十萬的天后級名校，更將會成為樂壇天后Lady Gaga及Taylor Swift的師妹，預計本月底便會離港，究竟是哪間神級學府？
歌迷會率先公布！姚焯菲情定紐約大學讀音樂商業
姚焯菲自去年底完成新西蘭課程回港後，外界一直關注其升學動向。昨日（3日）她在歌迷聚會上，終於親自向粉絲公布最終決定，宣布將會入讀美國著名學府紐約大學（New York University），修讀為期4年的Music Business（音樂商業）課程。據知，該課程學費不菲，每年便要花費數十萬港元，可見Chantel為未來音樂事業發展不惜工本。她選擇主攻與音樂產業相關的課程，明顯是為日後在樂壇大展拳腳鋪路，而她亦預計在本月底便會啟程離港，正式展開大學生活。
背景超猛料！姚焯菲新學校名人校友大晒冷
姚焯菲即將入讀的紐約大學絕非等閒，背景相當驚人！該校在全球大學排行榜高踞第16位，更是美國三大頂級名校之一，多年來名人輩出，校友網絡星光熠熠。當中包括兩位美國樂壇天后Lady GaGa及Taylor Swift，還有康城影后朗妮瑪娜（Rooney Mara），Chantel入學後隨即成為她們的「師妹」。更令人驚訝的是，連美國前總統特朗普的19歲三子Barron William亦是該校學生，有傳聞指李克勤的大仔李立仁（Ryan）亦將入學，Chantel的校園生活隨時都星光熠熠！
回港發展早有部署 姚焯菲為升學鋪路8個月
其實姚焯菲對自己的學業與事業規劃一直非常有想法。自去年底完成兩年的新西蘭課程後，她便回港專注演藝事業，同時亦透露正在考慮於英國、美國或香港三地繼續升學。經過長達8個月的深思熟慮及資料搜集，她最終選擇了紐約大學獨有的Music Business課程。回顧Chantel的演藝路，由參賽到成為樂壇新星，再到兼顧學業，每一步都經過深思熟慮，今次決定遠赴美國升學，相信是她為自己未來音樂事業所作出的重要投資，期望學成歸來後能為樂迷帶來更多驚喜。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期