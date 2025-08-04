18歲姚焯菲升學決定曝光！豪擲數十萬讀美國神級名校 同特朗普細仔做同學？

今日（4日）傳出消息，年僅18歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）經過長達8個月的深思熟慮，終於敲定未來升學大計！據悉她將遠赴美國，入讀一所學費每年高達數十萬的天后級名校，更將會成為樂壇天后Lady Gaga及Taylor Swift的師妹，預計本月底便會離港，究竟是哪間神級學府？