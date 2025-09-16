姚焯菲紐約留學揭治安真相！街頭遇流浪漢嚇親？親授一招自保秘訣 粉絲紛紛留言叫佢小心
有「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel）近日已飛往美國紐約，正式展開多姿多彩的大學生活。雖然與香港的粉絲「小菲象」分隔兩地，但她依然非常貼心，日前特意拍攝影片分享近況，並親自回答粉絲們積累已久的疑問，讓大家能一窺她的留學點滴。
粉絲最關心紐約治安
在影片中，姚焯菲提到最多粉絲關心的問題，就是關於紐約的治安狀況。她坦言，當地的實際情況比她想像中安全得多，希望粉絲們不用過於憂慮。她解釋雖然在街上會比較多流浪漢或醉酒人士，但在她居住的區域，他們並不會主動騷擾或觸碰路人。
親授一招自保秘訣
面對街頭的突發情況，姚焯菲也大方分享自己的應對方法。她表示，這些人最多只會上前詢問是否有零錢，而她的秘訣就是保持鎮定，不要理會並直接繼續往前走，基本上就不會遇到任何麻煩，直言這樣已經非常安全，更透露自己從未遇過偷竊或槍擊等嚴重罪案。
極速適應當地生活
除了安全問題，姚焯菲也分享了自己適應新生活的情況。她表示自己已逐漸習慣當地的生活節奏，融入速度甚至比之前到紐西蘭留學時更快。不過，她也坦言偶爾會想念香港，感到「homesick」，這時候她便會到唐人街逛逛，以解鄉愁。
小菲象留言勁窩心
影片發布後，一眾「小菲象」都放下心頭大石，紛紛留言為偶像打氣，除了叮囑她要好好注意安全外，也希望她能盡情享受難得的大學生活，與偶像的互動十分窩心，場面感人。
圖片來源：TVB、IG@chantelyiu資料或影片來源：原文刊於新假期