姚焯菲紐約留學揭治安真相！街頭遇流浪漢嚇親？親授一招自保秘訣 粉絲紛紛留言叫佢小心

有「國民初戀」之稱的姚焯菲（Chantel）近日已飛往美國紐約，正式展開多姿多彩的大學生活。雖然與香港的粉絲「小菲象」分隔兩地，但她依然非常貼心，日前特意拍攝影片分享近況，並親自回答粉絲們積累已久的疑問，讓大家能一窺她的留學點滴。