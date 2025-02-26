姚焯菲紐西蘭升學榮登Top Scholars 優異成績入本港神科冇難度
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18歲聲夢小花姚焯菲（Chantel）2年前飛去紐西蘭升學，去年底完成課程嘅Chantel亦透露將會留港9個月，期間更係密密接job，除咗獲安排加入《愛回家之開心速遞》外，就連《聲生不息》第2季都可以見到Chantel嘅身影！日前就有網民公開Chantel榮登尖子榜嘅圖片，引來唔少人大讚！
姚焯菲榮登學校尖子榜
日前有網民曬出姚焯菲曾就讀嘅奧克蘭拔萃女子學校嘅壁報，當中更可見Chantel嘅大頭學生相更被標注為IB文憑試Top Scholars（頂尖學生）。根據校方資料，取得此項榮譽需於滿分為45分嘅成績中取得40分或以上。今屆IB紐西蘭全國有84名學生取得Top Scholars榮譽，姚焯菲正係其中一員，優異成績更被指入讀本港神科都冇難度！
網民大讚姚焯菲學業事業瓣瓣掂
姚焯菲榮登尖子榜嘅消息一出，隨即引來唔少網民留言大讚佢完美兼顧學業以及事業：「我覺得這種才是偶像，成績優異又正能量」、「叻女，學業事業兩邊走都咁掂」、「讀書唱歌都咁叻」、「賺錢又得，讀書又得，簡直係人生勝利組」、「嘩！Chantel個個term break都翻香港做嘢都咁犀利嘅？！」
撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、ig@chantelyiu資料或影片來源：原文刊於新假期