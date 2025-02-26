姚焯菲紐西蘭升學榮登Top Scholars 優異成績入本港神科冇難度

18歲聲夢小花姚焯菲（Chantel）2年前飛去紐西蘭升學，去年底完成課程嘅Chantel亦透露將會留港9個月，期間更係密密接job，除咗獲安排加入《愛回家之開心速遞》外，就連《聲生不息》第2季都可以見到Chantel嘅身影！日前就有網民公開Chantel榮登尖子榜嘅圖片，引來唔少人大讚！