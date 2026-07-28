19歲姚焯菲飛多倫多登台型格戰衣上陣 一連串驚人舉動掀網民瘋狂洗版

19歲「聲夢小花」姚焯菲昨日（27日）遠赴加拿大多倫多擔任歌唱比賽演出嘉賓，一身全黑戰衣閃亮登場瞬間震撼全場。這位遠在海外讀書年輕歌手不僅展現出國際級舞台魅力，更在演唱期間做出令人意想不到超狂舉動。現場觀眾將這段零距離接觸影片放上網絡後立刻引爆海外粉絲瘋傳洗版。