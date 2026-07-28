19歲姚焯菲飛多倫多登台型格戰衣上陣 一連串驚人舉動掀網民瘋狂洗版
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19歲「聲夢小花」姚焯菲昨日（27日）遠赴加拿大多倫多擔任歌唱比賽演出嘉賓，一身全黑戰衣閃亮登場瞬間震撼全場。這位遠在海外讀書年輕歌手不僅展現出國際級舞台魅力，更在演唱期間做出令人意想不到超狂舉動。現場觀眾將這段零距離接觸影片放上網絡後立刻引爆海外粉絲瘋傳洗版。
姚焯菲多倫多獻唱皮戰衣盡顯絕佳完美體態
姚焯菲昨日在多倫多舞台上大放異彩，她精心挑選一套型格皮衣套裝亮相，完美突顯出日漸散發出成熟女人味與健康自信美。她在台上演唱《這個家》時大展超強唱功，即使面對偌大場館與無數熱情粉絲，依然展現出大將之風，全程音準穩定且氣息充沛。她在聚光燈下每個轉身與走位都散發著耀眼星光，舉手投足間充滿無可匹敵壓台感，讓台下海外觀眾完全沉浸在她充滿感染力絕佳歌聲之中。
聲夢小花台下超狂親民互動大派手信解鎖神技
面對台下觀眾猶如海嘯般洶湧澎湃熱情歡呼，這位年僅19歲人氣偶像當機立斷走入人群展開零距離接觸。她不僅主動與前排粉絲熱情揮手打招呼，更邊唱邊親自派發精心準備專屬卡片與手信，甚至毫無架子地接過粉絲手機進行自拍。整個互動過程中全程面帶甜美笑容，完美示範一邊跑步一邊唱歌兼顧全方位粉絲福利，超強肺活量與從容不迫臨場應變能力令整個多倫多演出場地瞬間升溫。
加拿大跨國登台演出印證海外超高人氣極強大
其實自從完成新西蘭學業並籌備升讀大學以來，這位樂壇新星一直積極拓展海外演藝事業版圖，從不局限於本地市場發展。這次破天荒獲邀飛赴加拿大擔任大型歌唱比賽重量級演出嘉賓，無疑是對她國際知名度與舞台實力最強力肯定。她不僅成功將香港流行音樂帶到北美舞台，更向外界證明自己能夠完美兼顧繁重學業與演藝事業，一步一腳印地在海外各地建立起極具影響力龐大粉絲基礎。
網民激讚零死角超穩唱功驚呼加國粉絲太幸福
大批網民看過現場實況影片後徹底陷入瘋狂，社交平台瞬間被海量讚美留言徹底淹沒。不少海外粉絲紛紛湧入留言區激動表示「Chantel唱得好好聽，多倫多粉絲非常熱情」，更有網民被邊跑邊唱絕技震懾直呼「新技能解鎖：一路唱歌加跑步加Selfie加派卡片，仲要唔斷氣，tel好犀利」。對於驚人親和力與絕佳狀態，大批群眾瘋狂洗版寫道「Chantel一邊同熱情觀眾打招呼派手信，一邊唱都可以咁穩，真係好叻叻」，甚至有人羨慕高呼「加拿大觀眾真幸福」。
資料或影片來源：原文刊於新假期