姚焯菲赴美前告別粉絲 MV男主角驚喜送花誠意十足！新歌親密鏡頭曝光
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「國民初戀」姚焯菲（Chantel）即將在月底啟程，遠赴美國紐約大學升學。日前其官方後援會特地舉辦粉絲聚會，讓數以百計「小菲象」把握最後機會見面。Chantel在會上首度獻唱新歌《KMC》，更分享了MV中首度有男主角及親密鏡頭，為粉絲帶來巨大驚喜！
Chantel首唱新歌《KMC》 分享親密鏡頭細節！
聚會焦點落在Chantel的全新個人單曲《KMC》上，她不僅是首次現場演繹，更分享了這首歌對她的重大意義。Chantel透露，這首歌標誌著她音樂事業的一大突破，因為這是她第一次親身參與作曲，將自己的想法融入旋律之中。更讓現場粉絲尖叫的是，她還大爆在MV中迎來她的「第一次」，不僅首次邀請男主角參與拍攝，更會有「少許親密鏡頭」，一改以往的清純少女形象，展現成熟一面！
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樂易玲率聲夢戰友力撐 Chantel感動派禮物謝粉絲
今次聚會不僅是Chantel與粉絲的約會，更像一個溫馨的歡送派對。TVB高層樂易玲及海兒罕有地親自到場支持，足見公司對Chantel的重視。同為《聲夢傳奇》戰友的潘靜文、林智樂、黃奕斌及蔡愷穎亦驚喜現身，為好友送上祝福，場面溫馨。Chantel在現場與粉絲大玩「整蛋糕」遊戲，氣氛熱烈。活動尾聲，感性的Chantel更主動走下台，親手向「小菲象」派發紀念品，並一邊獻唱代表友情的《#BFF》，她坦言希望藉此歌感謝大家一直以來的支持與陪伴，真情流露讓不少粉絲眼泛淚光。
小菲象洗版留言表不捨 承諾「會等你返嚟」
活動結束後，一眾「小菲象」難掩不捨之情，紛紛在社交平台及粉絲群組洗版留言。大部分粉絲都對Chantel赴美升學送上祝福，同時也表達了會耐心等待她學成歸來。有粉絲留言：「Chantel要好好照顧自己，我哋會等你返嚟香港舞台！」、「新歌好好聽，聽到現場版太幸福了，期待有親密鏡頭嘅MV！」亦有粉絲被Chantel的真誠打動：「見到Chantel落台派禮物真係好感動，佢真係好錫我哋！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期