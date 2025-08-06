姚焯菲赴美前告別粉絲 MV男主角驚喜送花誠意十足！新歌親密鏡頭曝光

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）即將在月底啟程，遠赴美國紐約大學升學。日前其官方後援會特地舉辦粉絲聚會，讓數以百計「小菲象」把握最後機會見面。Chantel在會上首度獻唱新歌《KMC》，更分享了MV中首度有男主角及親密鏡頭，為粉絲帶來巨大驚喜！