19歲姚焯菲專心校園生活 紐約讀U成功上莊 學霸背景再引熱議
廣告
當「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）深陷負評風波之際，同期出道的姚焯菲（Chantel）卻在大洋彼岸的紐約大學展現截然不同的精彩人生！這位被譽為娛樂圈「學霸」的19歲少女，不但成功遠離香港娛樂圈是非漩渦，更在異國校園生活中再創佳績，最新被網民發現她已成功「上莊」加入學生會。
姚焯菲紐約大學成功上莊展現領袖才能
眼尖網民近日發現，就讀紐約大學的姚焯菲已成功加入校內香港學生會，並擔任Marketing團隊成員。從學生會公布的新一屆成員照片可見，Chantel身穿深藍色毛衣配牛仔長褲，形象幹練專業，完全展現出學生領袖的氣質。她更已在個人社交帳戶資料中加上學生會縮寫，正式宣告自己的新身份。這個發展讓不少粉絲驚喜萬分，紛紛大讚她「厲害」。
遠離聲夢小花是非專心享受校園生活
姚焯菲選擇在上月飛返美國紐約繼續大學課程，她目前就讀紐約大學音樂商業學位課程，雖然她同時獲得香港大學及香港科技大學取錄，但為了追求音樂夢想，她毅然選擇了涵蓋法律、音樂製作及市場學的NYU課程，為未來音樂事業奠定更堅實的學術基礎。
學霸背景成就娛樂圈罕見高材生
姚焯菲的學術成就在娛樂圈中確實罕見，她曾就讀紐西蘭著名貴族女校奧克蘭拔萃女子學校，以「Academic High Distinction」榮譽畢業，在IB文憑試中考獲40分或以上的優異成績，更榮登學校Top Scholars榜並被母校「貼堂」表揚。她的求學之路橫跨香港與紐西蘭，早年曾就讀宣道國際學校及德望小學暨幼稚園，這些星級名校的教育背景，為她日後的全面發展奠定了深厚基礎。
網民熱議姚焯菲校園新動向引關注
消息傳出後，網民對姚焯菲的校園新發展反應熱烈，不少人在社交平台留言「Chantel真係好叻，上莊都咁快搞掂」、「佢做藝人嘅經驗確實幫到佢應付學生會工作」、「遠離是非專心讀書係明智選擇」。相比起其他同期出道的「聲夢小花」面臨的各種爭議，姚焯菲這種專注學業、積極參與校園活動的正面形象，確實為她贏得了更多正面評價。她憑藉親和力成功結交志同道合的朋友，開始享受多姿多彩的校園生活，證明了明星與學生身份可以完美平衡。
圖片來源：IG@chantelyiu、維基百科、姚焯菲IG資料或影片來源：原文刊於新假期