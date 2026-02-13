19歲姚焯菲專心校園生活 紐約讀U成功上莊 學霸背景再引熱議

當「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）深陷負評風波之際，同期出道的姚焯菲（Chantel）卻在大洋彼岸的紐約大學展現截然不同的精彩人生！這位被譽為娛樂圈「學霸」的19歲少女，不但成功遠離香港娛樂圈是非漩渦，更在異國校園生活中再創佳績，最新被網民發現她已成功「上莊」加入學生會。