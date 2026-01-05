姚焯菲詹天文失落女新人後訪問對比 網民讚Chantel口才完勝 1句語盡顯風範
兩位TVB《聲夢》小花姚焯菲（Chantel）與詹天文（Windy）在《萬千星輝頒獎典禮2025》失落最佳女新人獎後，接受傳媒訪問時的對答表現竟然天差地別！網民瘋傳二人回應片段，大讚Chantel談吐大方得體，反觀Windy就被狠批「好MK」、「綠茶錶」，更有人直言「出身真係扮唔到」，兩人高下立見的表現引發全網熱議。
姚焯菲大方回應失落獎項展現高EQ
當記者問及失落女新人獎的感受時，訪問開始時，記者提及兩人是對手角逐最佳女新人獎，Windy搞笑向Chantel說「咁你離我遠少少」，還扮作用手隔開，隨後二人點頭微笑。Chantel率先開腔展現高EQ回應。她坦言自己比較順其自然，雖然當然希望自己成功，但認為「攞獎係一個強心針，未必係真係一個『一定要攞呀』咁樣」。Chantel更感性表示知道身邊好多人支持自己，所以「攞唔攞佢哋都會喺度」，因此對於失落獎項「冇咩大不了」。這番話展現出她的成熟心態和對支持者的感謝，獲得網民一致好評。
詹天文回應被批MK綠茶引發爭議
Windy的回應卻截然不同：「我都係，我聽到呢個獎嘅提名好愕然！因為我心諗『我仲係新人咩？』，但原來入行5年都仲係，所以好多謝公司，好多謝管理層，你講。」Chantel：「冇呀，我話我哋最後一年攞，即係最後一年有機會去攞。」Windy的整體表現和語氣都被網民認為欠缺大方得體。有網民更直接批評她「好MK」、「真係上唔到大枱」，認為她的回應方式顯得不夠成熟和專業。
網民一面倒讚Chantel口才最好
兩人訪問片段在社交平台瘋傳後，網民反應呈現一面倒趨勢。有人大讚「Chantel對答非常大方得體」、「Chantel一向談吐大方得體，說話清晰，表達和組織能力高，口才唔錯」，更有網民認為「三小花之中，Chantel口才最好」。相反，Windy就被網民狠批「感覺好綠茶錶」、「真係上唔到大枱，好唔大方」，甚至有人直言「左邊好MK，右邊見過世面，出身真係扮唔到」。
圖片來源：魔方全媒資料或影片來源：原文刊於新假期