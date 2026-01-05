姚焯菲詹天文失落女新人後訪問對比 網民讚Chantel口才完勝 1句語盡顯風範

兩位TVB《聲夢》小花姚焯菲（Chantel）與詹天文（Windy）在《萬千星輝頒獎典禮2025》失落最佳女新人獎後，接受傳媒訪問時的對答表現竟然天差地別！網民瘋傳二人回應片段，大讚Chantel談吐大方得體，反觀Windy就被狠批「好MK」、「綠茶錶」，更有人直言「出身真係扮唔到」，兩人高下立見的表現引發全網熱議。