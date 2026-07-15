「聲夢三小花」合體受訪超融洽！姚焯菲「1秒變臉」片段瘋傳 對Yumi微表情遭過度解讀？
三人受訪大談中山演唱會互相讚賞表現
活動上三女落力宣傳將於8月8日在中山舉行的聯合演唱會，並透露這是巡迴演出其中一站，共有3至4站包括香港場。訪問期間三人互動頻繁，Chantel大讚Windy早前個人演唱會的唱跳部分「表現非常棒」，特別欣賞她翻唱Britney Spears《Toxic》的環節；Yumi則讚Windy穿白色吊帶裙的造型非常漂亮。三人更笑言已經很久沒有像這樣合體工作，開玩笑說感覺像回到「十幾年前」。Chantel亦解釋早前未能出席Windy個唱是因為時間太趕兼正在收拾行李，而Yumi則透露因工作關係加上「沒有收到邀請」而缺席，Chantel隨即幫忙補充是經理人傳遞訊息時出現誤會。
鏡頭後Chantel秒速變臉片段瘋傳引爆討論
不過活動過後，一段在訪問期間拍攝的短片在網上廣泛流傳。片段中清楚可見，站在中間的Chantel原本對著左邊的Windy展露甜美笑容，但當她一轉頭望向右邊的Yumi時，竟然極速收起笑容，露出一個不加掩飾的表情，隨後更眨眼低頭再轉面面向傳媒鏡頭。而Yumi則若無其事地繼續對著咪牌笑著接受訪問，彷彿完全沒有察覺身旁隊友的反應。片段曝光後迅速在社交平台發酵，成為昨日娛樂圈最熱門話題之一。
姚焯菲鍾柔美過去處理負面新聞手法大不同
事實上，兩位19歲聲夢小花過去的公眾形象走向截然不同。Chantel早前被爆出在紐西蘭留學期間IB文憑試考獲至少40分佳績，品學兼優形象深入民心，其父親姚輝文更曾以監護人身份入稟高等法院處理私人影片流出風波，以強硬法律手段護女。反觀Yumi去年底因親密照流出事件，起初極力否認戀情堅稱自己是「A0」，最終被連環爆出中學時期戀愛黑歷史，神隱一個月後才聲淚俱下承認說謊，人設崩壞令人氣急跌。兩人將於8月29日及稍後分別舉行個人演唱會，各自為事業努力。
網民反應兩極有人力撐有人呼籲勿無風起浪
片段引發網民熱烈討論，意見明顯分成兩派。有網民力撐Chantel直言「我係普通人都鄙視佢」，認為以Yumi過去的誠信問題，Chantel流露真實情緒完全可以理解。不過亦有網民認為兩人只是私下玩扮嬲，「佢哋成日都咁玩」，呼籲外界不要無風起浪。更有粉絲指出三人在鏡頭前受訪時明明有講有笑，質疑短短一秒的表情被過度解讀。至於Chantel與Yumi是否真的不和，兩人目前均未正面回應，但8月8日中山演唱會三人必須再度同台，届時的互動勢必成為外界焦點。