「聲夢三小花」合體受訪超融洽！姚焯菲「1秒變臉」片段瘋傳 對Yumi微表情遭過度解讀？

「聲夢三小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）昨日齊齊出席無綫音樂巡禮活動，三人受訪時有講有笑大談合體計劃，氣氛融洽得如同回到出道初期。然而活動結束後網上瘋傳一段短片，鏡頭捕捉到Chantel面對兩位隊友時截然不同的表情反應，令三人不和傳聞再度浮面。