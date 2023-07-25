姚焯菲新歌MV點擊率拋離鍾柔美8倍 唱片公司「2大點」被批偏心加大細超
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同為TVB《聲夢傳奇》出身的姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）早前齊齊推出新歌MV，兩人新歌同樣走Y2K風格，夠曬青春活潑，獲網民一清色激讚。雖然兩人於同一日推出相同風格嘅新歌，但反應就差天共地，Yumi新歌MV點擊率落後足足8倍。而且Chantel有得去日本拍MV，但Yumi就只能留港拍攝，網民都指唱片公司疑似大細超！
姚焯菲新歌MV點擊率拋離鍾柔美足足8倍
姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）於7月22日齊齊推出新歌MV，Chantel推出新歌《這個姿態》，而Yumi就推出《Y2K還襯我麼》。雖然兩首歌都在推出當日成功登上「YouTube音樂發燒影片」的第22及27位，不過點擊數方面就相差甚多。截止今日上午11時，Chantel和Yumi的新歌MV點擊數分別為32萬同4萬，足足相差8倍！
姚焯菲遠赴日本拍MV 造型、採景完勝鍾柔美
雖然兩人的新歌和MV風格相似，但有網民就指唱片公司疑似偏心加大細超。Chantel新歌遠赴日本拍MV，去東京鐵塔和日本街頭取景之餘，又大放煙花，非常大陣仗；而Yumi就只留在香港東九龍拍MV，場景都只得溜冰場、九龍城街頭同攝影棚。在服裝方面，Chantel於新歌MV中前前後後換上7個造型，而Yumi就只得三套衫。
姚焯菲同COLLAR MV撞到應 網民大讚Chantel靚好多
今次Chantel拋開小公主形象，以型格Y2K形象示人，唔少網民同歌迷都大讚有新鮮感之餘，造型又夠好睇。相反新MV一樣行Y2K風格的COLLAR，就被網民狠批今次造型非常不討好，尤其是Candy、Marf和GAO等人的打扮就最為肉酸。網民亦指出雖然Chantel同COLLAR同樣遠赴日本拍MV，但Chantel MV就能夠帶出日本街頭的獨有美感，而COLLAR MV就同喺香港拍冇乜分別。
鍾柔美、COLLAR新歌被指部分旋律相似
同時亦有網民指出Yumi新歌與COLLAR新歌雖然乍聽之下風格不一，但其實某些部分旋律和節奏都非常相似，特別係兩首歌的後半部都非常相似。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube截圖、姚焯菲《這個姿態》MV 截圖、鍾柔美《y2k還襯我麼_》截圖、COLLAR《idc》截圖