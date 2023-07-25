姚焯菲新歌MV點擊率拋離鍾柔美8倍 唱片公司「2大點」被批偏心加大細超

同為TVB《聲夢傳奇》出身的姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）早前齊齊推出新歌MV，兩人新歌同樣走Y2K風格，夠曬青春活潑，獲網民一清色激讚。雖然兩人於同一日推出相同風格嘅新歌，但反應就差天共地，Yumi新歌MV點擊率落後足足8倍。而且Chantel有得去日本拍MV，但Yumi就只能留港拍攝，網民都指唱片公司疑似大細超！