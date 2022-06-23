姚焯菲Chantel閨密向網民爆料兼求情：佢依家精神好唔穩定

姚焯菲Chantel有「國民初戀」稱號，是「小菲象」（姚焯菲fans稱呼）心目中的女神，日前爆出與捲髮男的戀情，再加上疑似性感自拍短片流出，事件引起牽然大波。有一位名叫Audrey的閨密向網民爆料指，Chantel依家精神好唔穩定。