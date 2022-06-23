姚焯菲

姚焯菲Chantel閨密向網民爆料兼求情：佢依家精神好唔穩定

最新娛聞
東方新地

廣告

姚焯菲Chantel有「國民初戀」稱號，是「小菲象」（姚焯菲fans稱呼）心目中的女神，日前爆出與捲髮男的戀情，再加上疑似性感自拍短片流出，事件引起牽然大波。有一位名叫Audrey的閨密向網民爆料指，Chantel依家精神好唔穩定。

姚焯菲 一位名叫Audrey的Chantel閏密去網民透露，現時Chantel精神狀態好唔穩定。
一位名叫Audrey的Chantel閨密去網民透露，現時Chantel精神狀態好唔穩定。（圖片來源：[email protected]

姚焯菲閨密爆料：佢依家精神好唔穩定

姚焯菲Chantel近日被爆出疑似與捲髮男拍拖，而且戀情疑超過一年，二人被公開同遊迪士尼的合照，又戴上同款情侶手繩，二人互動情況愈揭愈多，加上再爆出疑似自拍性感短片令形象插水。有網民找到一名Chantel的閨密，名叫Audrey，她更向網民透露現時Chantel精神好唔穩定，又指現年青人拍拖其實好平常，網民的謾罵對Chantel很不公平。

姚焯菲 一位疑似是Chantel的閏密向網民透露，指她現時精神不穩定，又指年青人拍拖好正常，網民的謾罵對她很不公平。
一位疑似是Chantel的閨密向網民透露，指她現時精神不穩定，又指年青人拍拖好正常，網民的謾罵對她很不公平。（圖片來源：LIHKG網頁截圖）
姚焯菲 Audery與Chantel合照，二人關係好得post「黑圖」也不介意。
Audery與Chantel合照，二人關係好得post「黑圖」也不介意。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 Audrey、Chantel與其他好友合照。
Audrey、Chantel與其他好友合照。（圖片來源：[email protected]

姚焯菲疑與捲髮男拍拖超過一年

姚焯菲（Chantel）去年在《星夢傳奇》憑一曲〈戀愛預告〉人氣急升，更被封「國民初戀」，以甜美見稱的姚焯菲曾表示未拍過拖，只想專注學業及歌唱事業，但原來暗地裡已情竇初開。日前有讀者向傳媒爆料，指姚焯菲早前被Marcus Kwok公開追債$200，原來追債男的真正身份是姚焯菲的男朋友。

姚焯菲 最愛去迪士尼樂園的姚焯菲，被指曾與男友甜遊樂園，玩得好開心。
最愛去迪士尼樂園的姚焯菲，被指曾與男友甜遊樂園，玩得好開心。（圖片來源：[email protected]
姚焯菲 早前姚焯菲放了一幅心形波棒糖圖片上社交網，一睇就知懷春少女甜到漏。
早前姚焯菲放了一幅心形波棒糖圖片上社交網，一睇就知懷春少女甜到漏。（圖片來源：[email protected]
chantel 姚焯菲 「菲聞男友」真樣不斷被網民挖出。
「菲聞男友」真樣不斷被網民挖出。（圖片來源：Facebook留言區截圖）
姚焯菲 疑拍拖一年。
姚焯菲疑與捲髮男拍拖一年。（圖片來源：連登截圖）

捲髮男IG開名叫姚焯菲Chantel還錢致戀情曝光

姚焯菲去年參加《聲夢傳奇》後爆紅，本身有家底的她，入行後演出機會不斷，成為廣告客戶新寵，年僅15歲已是圈中小富婆。不過近日姚焯菲卻被指欠債，事緣有人向傳媒爆料，有網民上載一張打開銀包空空如也的照片，留言：「小姐請你盡快交還$200」，仲Tag了姚焯菲的帳號「@chantelyiu」。

姚焯菲 有人上載銀包冇錢的照片並Tag了姚焯菲叫佢還$200。
有人上載銀包冇錢的照片並Tag了姚焯菲叫佢還$200。（圖片來源：[email protected]_7）
姚焯菲 被友人公開追債的姚焯菲，心情未受影響，繼續開工搵錢。
被友人公開追債的姚焯菲，心情未受影響，繼續開工搵錢。（圖片來源：[email protected]

網民議論紛紛

姚焯菲被公開「追債」惹來網民議論紛紛，而且只是$200的小數目，身為富二代的姚焯菲絕對還得起，網民都覺得她是被人大整蠱。而姚焯菲的經理人亦回應傳媒表示只是Chantel與朋友間的玩笑，並沒有欠債唔還的事情發生，叫大家唔使咁認真！

姚焯菲 姚焯菲貴為《聲夢》小天后之一，大把錢途，200蚊點會還唔起？
姚焯菲貴為《聲夢》小天后之一，大把錢途，200蚊點會還唔起？（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：LIHKG截圖、[email protected][email protected]、網頁截圖

讀者留言

熱門文章

 