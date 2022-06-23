姚焯菲Chantel閨密向網民爆料兼求情：佢依家精神好唔穩定
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姚焯菲Chantel有「國民初戀」稱號，是「小菲象」（姚焯菲fans稱呼）心目中的女神，日前爆出與捲髮男的戀情，再加上疑似性感自拍短片流出，事件引起牽然大波。有一位名叫Audrey的閨密向網民爆料指，Chantel依家精神好唔穩定。
姚焯菲閨密爆料：佢依家精神好唔穩定
姚焯菲Chantel近日被爆出疑似與捲髮男拍拖，而且戀情疑超過一年，二人被公開同遊迪士尼的合照，又戴上同款情侶手繩，二人互動情況愈揭愈多，加上再爆出疑似自拍性感短片令形象插水。有網民找到一名Chantel的閨密，名叫Audrey，她更向網民透露現時Chantel精神好唔穩定，又指現年青人拍拖其實好平常，網民的謾罵對Chantel很不公平。
姚焯菲疑與捲髮男拍拖超過一年
姚焯菲（Chantel）去年在《星夢傳奇》憑一曲〈戀愛預告〉人氣急升，更被封「國民初戀」，以甜美見稱的姚焯菲曾表示未拍過拖，只想專注學業及歌唱事業，但原來暗地裡已情竇初開。日前有讀者向傳媒爆料，指姚焯菲早前被Marcus Kwok公開追債$200，原來追債男的真正身份是姚焯菲的男朋友。
捲髮男IG開名叫姚焯菲Chantel還錢致戀情曝光
姚焯菲去年參加《聲夢傳奇》後爆紅，本身有家底的她，入行後演出機會不斷，成為廣告客戶新寵，年僅15歲已是圈中小富婆。不過近日姚焯菲卻被指欠債，事緣有人向傳媒爆料，有網民上載一張打開銀包空空如也的照片，留言：「小姐請你盡快交還$200」，仲Tag了姚焯菲的帳號「@chantelyiu」。
網民議論紛紛
姚焯菲被公開「追債」惹來網民議論紛紛，而且只是$200的小數目，身為富二代的姚焯菲絕對還得起，網民都覺得她是被人大整蠱。而姚焯菲的經理人亦回應傳媒表示只是Chantel與朋友間的玩笑，並沒有欠債唔還的事情發生，叫大家唔使咁認真！
關鍵詞姚焯菲
撰文：東方新地圖片來源：LIHKG截圖、[email protected]、[email protected]、網頁截圖
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