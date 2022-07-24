「國民初戀」姚焯菲被揭戀鬈毛男後首度現身回應：經一事長一智
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「國民初戀」姚焯菲（Chantel）月前繼被「追債男」公開追$200之後，再被揭與「追債男」曾經拍拖，及後再有私人相片和影片流出，成為一時網絡熱話。一直沒有正面回應的姚焯菲終於首度現身，亦大方回應緋聞。
姚焯菲現身為新歌宣傳 逾50名「小菲象」到場支持
現時15歲的姚焯菲被傳緋聞之曾經到紐西蘭散心，上星期有新歌《#BFF》推出亦留待今日（24日）才正式出席活動「香港網球明星之星2022啟動禮」順勢宣傳，逾50名「小菲象」到場支持。提到紐西蘭之旅，姚焯菲亦透露享用了不少美食，見到四周都是牛和羊更是深刻，加上有機會見證「雙彩虹」，為此趟旅程留下特別回憶。
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姚焯菲親回應鬈毛男緋聞
姚焯菲接受傳媒訪問時被問到有關早前與「鬈毛男」的緋聞，她表示經過今次之後當係「經一事長一智」，澄清二人只是朋友，亦會以此為鑑提醒自己，關於私人影片流出的事件則不打算追究。提到早前姚父的「禁愛令」，姚焯菲亦透露爸爸建議自己以學業為重，未有下令禁愛。
姚焯菲表示有意到紐西蘭升學
另一方面，姚焯菲亦透露自己有興趣到紐西蘭升學，但不打算放棄演藝事業，會在放假的時候回港繼續經營。提到好友炎明熹剛從內地參加《聲生不息》後回港，姚焯菲笑指對方長高了，更透露打算與她及其它聲夢同學一起去迪士尼玩，十分期待！
重溫姚焯菲接受無綫娛樂新聞台訪問