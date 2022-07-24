「國民初戀」姚焯菲被揭戀鬈毛男後首度現身回應：經一事長一智

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）月前繼被「追債男」公開追$200之後，再被揭與「追債男」曾經拍拖，及後再有私人相片和影片流出，成為一時網絡熱話。一直沒有正面回應的姚焯菲終於首度現身，亦大方回應緋聞。