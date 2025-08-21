姚焯菲暫別香港4個月！赴美升學前最後露面 粉絲冒雨送別場面感人

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）將於本月底起程遠赴美國升學，預計要到12月才能回港，意味著粉絲將有近4個月時間見不到偶像。臨別在即，Chantel連日來馬不停蹄完成所有工作，日前更冒雨現身中環應援活動，與粉絲「小菲象」作最後告別，場面極度感人！