姚焯菲暫別香港4個月！赴美升學前最後露面 粉絲冒雨送別場面感人
姚焯菲中環快閃告別 粉絲冒雨守候逼爆摩天輪
Chantel日前（18日）驚喜現身位於中環摩天輪的粉絲應援車，為自己的新歌《KMC》作最後宣傳，亦是她赴美前與粉絲的正式告別會。當日雖然天公不作美，下著滂沱大雨，但仍無阻大批「小菲象」一早到場守候，只為見偶像一面。Chantel甫現身即引起全場轟動，她亦非常識做，親切地與粉絲互動及打卡。面對粉絲們的不捨，Chantel眼泛淚光，更感性發言，承諾粉絲：「我會掛住你哋嘅。」，簡單一句話已令在場粉絲情緒激動，場面相當感動及溫馨。
《愛回家》劇組承諾不換角 姚焯菲隨時歸隊
除了與粉絲告別，Chantel亦於日前（19日）出席了《愛·回家之開心速遞》的七夕宣傳活動，這也是她臨行前最後一個公開的官方活動。Chantel即將離港近4個月，一眾劇組成員都大感不捨。不過，粉絲們可以放心，劇組已公開表示會保留Chantel的角色，絕不換人，更表明歡迎她隨時「歸家」，為她的演藝之路大開綠燈。看來即使Chantel短暫離開，她在《愛·回家》的地位依然穩固，待她學成歸來後，隨時可以重返劇組與觀眾見面。
姚焯菲赴美前搏到盡 中港兩地狂吸金
為了在離港前完成所有工作，Chantel可謂分身不暇。在過去幾星期，她除了要為升學事宜做準備，工作日程更是排得密密麻麻。從出席學生講座分享經驗，到遠赴內地參加大型音樂節，再到參與《愛·回家》的宣傳活動，以及與粉絲進行應援互動，Chantel幾乎是日以繼夜地工作。這種敬業樂業的態度，不但讓合作夥伴讚不絕口，也讓粉絲們更加心痛和不捨，紛紛表示希望她到美國後能好好休息，專注學業。
粉絲洗版留言表不捨 「等你強勢回歸」
Chantel即將離港升學的消息一出，粉絲「小菲象」們的反應最為激烈，不少人湧入Chantel的社交平台洗版留言。大部分粉絲都表示非常不捨，但同時也為偶像追尋學業夢想而感到高興。留言區充滿著支持的聲音：「雖然會好掛住你，但讀書緊要，我哋會等你返嚟！」、「Chantel加油！4個月好快過，等你強勢回歸！」、「去到美國要好好照顧自己，期待你嘅新作品！」，字裡行間充滿了對Chantel的愛與祝福，場面令人動容。