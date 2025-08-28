姚焯菲突自爆曾陷崩潰想退出娛樂圈 被狠批唱歌難聽 1句話證內心強大！

即將赴美升學的「國民初戀」姚焯菲(Chantel)，日前出席劇集《愛．回家之開心速遞》宣傳活動時，驚爆曾因抵受不住壓力而萌生退出娛樂圈的念頭，更一度陷入崩潰邊緣！她坦言曾因網民的負評而嚴重自我懷疑，甚至不想回港，究竟是甚麼評論讓她如此痛苦？