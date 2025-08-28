姚焯菲突自爆曾陷崩潰想退出娛樂圈 被狠批唱歌難聽 1句話證內心強大！
即將赴美升學的「國民初戀」姚焯菲(Chantel)，日前出席劇集《愛．回家之開心速遞》宣傳活動時，驚爆曾因抵受不住壓力而萌生退出娛樂圈的念頭，更一度陷入崩潰邊緣！她坦言曾因網民的負評而嚴重自我懷疑，甚至不想回港，究竟是甚麼評論讓她如此痛苦？
Chantel赴美前驚爆曾陷崩潰
姚焯菲(Chantel)日前在離港前接受訪問，真情剖白入行至今的心路歷程，坦言曾因兼顧學業與歌唱事業而感到巨大壓力。她憶述在新西蘭讀書時，試過陷入崩潰境界，直言：「兩件事一齊做好辛苦。」巨大的壓力更讓她一度產生抗拒心態，不想返回香港面對工作與輿論。這次在赴美國升學前，她選擇將這段艱難的過去說出來，似乎是為自己的演藝生涯作一個小總結，同時也展現了她蛻變後的堅強。
Chantel剖白退出念頭：係咪霸佔咗個位置
面對排山倒海的壓力，Chantel坦承曾認真考慮過退出娛樂圈。她剖白當時的內心掙扎，不斷反問自己是否適合這條路，甚至覺得自己佔據了本應屬於他人的機會。她在訪問中直言當時的想法：「我係咪唔適合喺呢個娛樂圈入邊，或者係咪好似霸佔咗一個位置，係咪應該退出？」這番話揭示了她成名背後不為人知的脆弱與迷惘，讓不少粉絲感到心痛。
被狠批唱歌難聽 Chantel靠初心撐下去
Chantel透露，萌生退出念頭的最大原因，是源於部分網民的無情批評。她表示經常看到負面評論，例如：「上網有好多嘅評論，可能有啲人會講你做啲咩都唔會成功，你點樣做都係唱得難聽。」這些言論讓她陷入自我懷疑，甚至認同網民的說法，覺得世界上比她漂亮、唱歌好聽、懂得演戲的人有很多。然而，正是這些批評讓她反覆思考，最終尋回自己的初心，她表示：「追夢其實都係為咗自己去尋覓自己嘅夢想，我就係會諗返自己嘅初心，令我諗返起點解我會做呢樣嘢，原來我係適合做。」
網民留言支持：做人做事都好正面
網民留言支持，欣賞Chantel以正面態度面對負評：「大個左好多👏，又靚又叻女毋忘初心💯，繼續加油」、「Chantel 做人做事都好正面，菲常叻女」、「諗返自己初心，所有負能量都會打消」、
