18歲姚焯菲赴美升學 入讀全球排名16大學 突曬冬菇頭童年照自勉：「開學大吉」

「聲夢小天后」姚焯菲（Chantel）早前宣布暫別香港樂壇，遠赴美國升學！近日她終於抵達紐約，準備入讀全球排名第16的著名學府紐約大學，正式展開4年大學生涯。Chantel在IG分享紐約街頭照，更罕有曬出超萌童年照為自己打氣，究竟相中的她是什麼模樣？