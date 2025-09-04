18歲姚焯菲赴美升學 入讀全球排名16大學 突曬冬菇頭童年照自勉：「開學大吉」
姚焯菲紐約街頭初體驗 墨鏡嘟嘴賣萌超風騷
姚焯菲近日已順利抵達美國紐約，準備迎接開學日。從她在社交平台分享的最新照片可見，她已急不及待探索這個大城市。相中Chantel戴上型格太陽眼鏡，穿梭於紐約街頭，一時對著鏡頭嘟嘴賣萌，一時又寫意地享受街景，看來心情極佳，非常適應當地生活。雖然即將面對繁重的學業，但她仍把握開學前的空檔時間四處遊覽，完全是個充滿活力的少女。一眾粉絲見到偶像狀態大勇，都紛紛留言表示放心，並叮囑她要好好享受難得的校園時光。
姚焯菲曬冬菇頭童年照 留言四字「開學大吉」
除了分享在紐約的近況，姚焯菲更突然曬出一張從未曝光的童年照，給粉絲帶來巨大驚喜！相中的她剪了一個經典的「冬菇頭」，戴著可愛的頭箍，背著小書包，臉頰圓潤，模樣相當趣緻。這張充滿回憶的照片，與現時亭亭玉立的她形成強烈對比。Chantel在帖文中並未有多言，只是簡單寫下四字真言，為自己的新一頁打氣：「開學大吉」
此舉被視為她宣告正式以學生身份重新出發，以童年時上學的初心，勉勵自己在異國開展人生新階段，別具意義。
姚焯菲入讀神級學府 修讀4年音樂商業課程
年僅18歲的姚焯菲，今次遠赴美國入讀的紐約大學（New York University），是全球排名高達第16位的頂尖學府，絕對是「神級」名校。據悉，她將會修讀為期4年的音樂商業（Music Business）課程，可見她對音樂事業充滿熱誠與長遠規劃，並非只滿足於幕前演出，更希望深入了解整個行業的商業運作。粉絲們都對她的決定表示支持，認為這是為未來回歸樂壇鋪路，增值自己成為更全面的音樂人，前途無可限量。
「小菲象」洗版留言打氣 期待姚焯菲12月回港
姚焯菲宣布開學後，她的粉絲團「小菲象」立即湧入社交平台洗版式留言，為偶像送上祝福和支持。留言區充滿一片溫馨的打氣聲，粉絲們一面倒地表示支持她的決定。不少粉絲都留言道：「Chantel加油！我哋會等你！」、「好好享受美國讀書嘅日子，take care！」、「期待你12月返香港再見！」。從留言可見，雖然粉絲們對Chantel暫別感到不捨，但更希望她能學有所成，並熱切期待她在12月假期回港時再次與大家見面。