姚焯菲晒四年前合照 揭與MC神秘緣份 小粉絲登四面台圓夢 網民嗌感動

姚焯菲近日在社交平台發文，分享一張四年前與MC張天賦在紅館後台的合照，揭開兩人相識的神秘緣份。原來當年一次試音竟是經理人團隊精心策劃的「騙局」，而這段緣份最終讓她首次站上紅館四面台，故事發展令人意想不到。