姚焯菲晒四年前合照 揭與MC神秘緣份 小粉絲登四面台圓夢 網民嗌感動
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姚焯菲近日在社交平台發文，分享一張四年前與MC張天賦在紅館後台的合照，揭開兩人相識的神秘緣份。原來當年一次試音竟是經理人團隊精心策劃的「騙局」，而這段緣份最終讓她首次站上紅館四面台，故事發展令人意想不到。
姚焯菲試音開門驚見MC張天賦及拍攝團隊
事件要追溯到四年前，姚焯菲收到一首合唱歌曲的demo，當時經理人團隊及製作人舒老闆（著名音樂製作人舒文）只告訴她男歌手人選未定，請她先到錄音室試key。錄音期間，姚焯菲曾向舒老闆表示「男仔key好高喎，邊個會唱到？」，舒老闆當時只輕描淡寫回應會找到合適人選。直到試音結束，姚焯菲一開門便看見多部攝影機及MC張天賦站在面前，她形容自己「好驚訝反應唔切」，因為完全被蒙在鼓裡。
姚焯菲感謝邀請坦言首次企四面台緊張
姚焯菲在帖文中感謝華納音樂及MC張天賦的邀請，讓她有機會將《誰能避開戀愛這事情》這首歌帶回兩人初次認識的地方——紅館。她坦言「第一次企上紅館四面台係有啲緊張」，並感謝當晚觀眾的支持和包容。她更透露，若非當日在紅館後台拍下那張合照，這首歌未必會誕生，形容整件事「感覺好神奇」。
四年前紅館後台合照促成今日合唱歌曲
姚焯菲與MC張天賦的合作源於一次偶然的相遇。四年前兩人在紅館後台首次見面並合影留念，這張照片成為日後合作的契機。MC在前日演唱會公開分享當年兩人在紅館後台初次見面的搞笑經歷。作為小粉絲的姚焯菲竟主動要求合照，他自爆當時正在玩手機遊戲，突然聽到姚焯菲想進來合照，為了保持形象即刻上演「一秒變文青」戲碼：「我即刻抌開部電話，拎起咗枱面嗰本書。……『哦！影相？可以呀。』」她至今依然好好保存着那張合照。經過多年各自發展，兩位歌手終於在近期正式合作演出，姚焯菲更受邀登上紅館四面台獻唱這首醞釀多年的合唱歌曲，完成了一個從試音室到紅館舞台的完整循環。
網民大讚緣份故事感動直呼發夢都估唔到
帖文曝光後隨即引發網民熱議，不少人被這段「發夢都估唔到」的緣份故事打動。有網民留言表示「原來一張相可以促成一首歌」，亦有人大讚經理人團隊及舒老闆的安排「好有心思」。更有粉絲感嘆姚焯菲從四年前的新人到如今站上紅館四面台，成長有目共睹，紛紛留言恭喜她達成這個里程碑。
圖片來源：姚焯菲IG資料或影片來源：原文刊於新假期