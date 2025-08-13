姜大衛首度回應細John拖手照瘋傳 對兒子戀性感網紅Coco一句評價震驚網民
姜大衛昨日（12日）出席TVB劇集《麻雀樂團》宣傳活動時，首度公開回應兒子姜卓文（細John）與性感網紅CoCo的戀情傳聞。面對網上瘋傳的拖手照片，這位資深演員的反應令人意外，更透露了與兒子之間的深度對話內容。
姜大衛直接詢問兒子戀情真相
當被問及細John與性感網紅CoCo的戀情時，姜大衛坦言自己已經主動了解情況：「我唔知係邊個發出嚟，係咪嗰個女仔發出嚟㗎？我問過佢係咪（拍拖），如果係都冇所謂，不過佢有同我講只不過係網上認識，認識咗好多年，淨係影張相，食過兩三次飯。」
細John拖手照片掀網上熱議 父親淡然回應
針對網上熱烈討論的拖手照片，姜大衛的回應更是出人意料：「其實拖手係好簡單嘅事好小事。」當記者進一步詢問會否介意兒子未來女友打扮得太性感時，姜大衛的回答再次展現了他的開明思維：「呢樣嘢就佢自己揀，最緊要唔好敗壞風氣就得。」
追看《女神配對計劃》但不干預兒子選擇
談到細John在《女神配對計劃》中與關嘉敏的互動進展，姜大衛透露了一個有趣的細節：「我每個禮拜都追緊《女神配對計劃》，我唔會問佢究竟係點，我寧願自己睇。」
否認與狄龍不和傳聞 強調合作無問題
除了回應兒子戀情外，姜大衛也澄清了與狄龍多年不和的傳聞。他強調：「只不過我哋大家冇來往」，並否認不和是因為與張徹有關的傳聞。對於可能與狄龍兒子譚俊彥合作拍戲，他則表示：「我唔會理呢啲嘢」。
