姜大衛首度回應細John拖手照瘋傳 對兒子戀性感網紅Coco一句評價震驚網民

姜大衛昨日（12日）出席TVB劇集《麻雀樂團》宣傳活動時，首度公開回應兒子姜卓文（細John）與性感網紅CoCo的戀情傳聞。面對網上瘋傳的拖手照片，這位資深演員的反應令人意外，更透露了與兒子之間的深度對話內容。