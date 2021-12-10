22歲姜濤打入「亞洲最具影響力」300人 與汪明荃梁朝偉睇齊獲國際肯定
文：東方新地 ｜ 圖：《Tatler》截圖、藝人IG
MIRROR是近十年最具話題的廣東話圈明星
據知，國際知名雜誌《Tatler》今次是以對本地及亞洲帶來的影響，以及推動亞洲發展為評選原則，選出的300人分別來自教育界、時裝界、體育界及科技界等，當中包演藝界佔了21個席位，上榜的人例如有汪明荃、梁朝偉、張敬軒、許鞍華、甄子丹及馬天佑等。至於姜濤能夠入選的原因，《Tatler》形容MIRROR是近十年最大的廣東話圈明星，人氣王姜濤則是最高知名度的一位，而且姜濤與其他成員亦獲多個知名品牌邀請出邀活動，旋風式遍佈全香港。
姜濤：承擔更多社會責任
日前MIRROR六子，姜濤、Anson Lo、Ian、Edan、Jer以及AK完成MOOV的音樂會之後，該晚深夜就於IG發文，表示為自己香港樂壇的一份子而驕傲，他寫道：「細看大家的留言意見，其中見到有人寫「彷彿在香港樂壇的斷層中建立起一條橋」何其榮幸得到如此評價，我只能說這是我們努力的一個方向。」
最近《梅艷芳》這部電影真的帶給我很多啟發，原來作為藝人，要重視的不僅只有自己的作品，而以品格和精神去感染他人、傳遞力量才是最重要的，所以梅姐和哥哥這些前輩永遠值得我們學習。過去沙士時期幸得梅姐凝聚社會力量，而現在新冠疫情下我們作為藝人也應該傳承她的精神，承擔更多社會責任。既然有幸能得到一點點社會影響力，那就要用這些影響力去發放更多正能量，幫助更多有需要的人。我知道有些姜糖常以我的名義去做善事或身體力行支持環保我真的特別感謝你們，這比送我的任何禮物都珍貴。
得知姜濤的成就以及使命感之後，不少姜糖都留言大讚他努力不懈，「用作品說話，身體力行堅持推動廣東歌帶動樂壇」、「實至名歸 有使命感有志氣」、「姜濤絕對係年輕一代有影響力嘅人」。不過日前姜濤接受傳媒訪問時透露自己想在25歲退休，比起他較早前接受美國華語節目《偶像名人堂》訪問指計劃29歲退休兼移民的計劃提早了四年，若此話成真，的確是粉絲的壞消息。
其它入圍的香港娛樂圈圈中人物包括有：
張敬軒
《Tatler》形容他是振興香港流行音樂界的重要人物，有歷史地位。
甄子丹
宇宙最強甄子丹獲《Tatler》形容是電影業界極具影響力的人，涉獵鏡頭前後，亦成功進軍荷里活擔任動作導演。
許鞍華
許鞍華被《Tatler》形容是一位以電影為沉默的大多數發聲的代表人物。
馬天佑
馬天佑被《Tatler》描述為影響力人物的形象設計師，是時尚的標誌，而且致力推廣香港的時裝設計行業。