22歲姜濤打入「亞洲最具影響力」300人 與汪明荃梁朝偉睇齊獲國際肯定

繼先後打入Yahoo搜尋「十大熱搜娛樂圈風雲人物」及Google「熱搜本地娛樂名人」第三位之後，現時22歲的MIRROR人氣王姜濤再殺入國際知名雜誌《Tatler》選出今年300位「亞洲最具影響力人物」（Asia’s Most Influential），是榜上最年輕的一位，與阿姐汪明荃、梁朝偉以及張敬軒等齊名，認真威水！