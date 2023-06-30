姜濤臨時失場傳粉絲嬲爆封「甩底世一」 真姜糖為偶像護航：只擔心佢傷勢
姜濤臨時甩底激嬲姜糖
姜濤去年11月中參加《903 AllStar 籃球賽》時不慎弄傷右膝頭，膝關節十字韌帶撕裂需停工休息。直到年頭的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》驚喜復出，腳傷初愈的他除密密工作外，日前亦趁工作空檔帶家人到澳洲悉尼旅行。返港後，姜濤原定6月26日與MIRROR其他成員一同錄影全新團綜《全星暑假 MIRROR+》，跟40位幸運MIRO近距離玩遊戲。但臨錄影前卻傳出姜濤缺席消息，有報導指姜糖好夢成空即場「核爆」，原本想低調處理的姜濤只好在限時動態上載撐拐杖相「認錯」。
有粉絲插爆姜濤是「甩底世一」
該報導又指姜濤道歉卻未能平息姜糖的怒火，事關他慣性突然甩底令粉絲忍無可忍，不再盲撐偶像插爆他是「甩底世一」。事實上，除今次《全星暑假 MIRROR+》的錄影外，兩年前的歐洲國家盃節目《MIRROR EURO鬥GOAL FUN》、去年的挪威籍電音DJ Alan Walker音樂會以及《一秒GO一起GREEN》啟動禮，姜濤亦臨時以身體不適為由失場。
真姜糖為偶像護航
眼見偶像被鬧，一班真姜糖隨即現身反駁該報導的內容，留言堅決否認有嬲姜濤：「真姜糖只會擔心佢傷勢」、「真姜糖在此！我們沒有嬲！」、「真姜糖冇嬲喎，好心媒體用良心報導事實啦」、「真姜糖只會擔心阿姜傷勢、康復情況，請讓說話留在善良的溫度裏。」
姜濤比賽中受傷 坐輪椅送院
「903 AllStar 籃球賽」於去年11月11日在亞洲國際博覽館Arena舉行，在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋。隨後聖約翰救傷隊馬上上前為姜濤包紮，包紮過後坐上輪椅離場送院。
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