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姜濤臨時失場傳粉絲嬲爆封「甩底世一」 真姜糖為偶像護航：只擔心佢傷勢

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姜濤日前更與家人同遊澳洲旅行，返港後原定要錄影全新團綜《全星暑假 MIRROR+》，豈料他突然在IG限時動態透露腳部再次受傷，故未能參與是次拍攝。有報導指姜濤「甩底」激嬲成功爭取入錄影廠捧場的姜糖，更插爆他是「甩底世一」。眼見偶像被鬧，一班真姜糖隨即現身反駁！

姜濤 姜糖 姜濤原定6月26日拍攝全新綜藝節目。
姜濤原定6月26日拍攝全新綜藝節目。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 姜糖 姜濤 mirror 他突然在IG限時動態透露腳部再次受傷，未能參與今天的拍攝工作。
姜濤突然在錄影當日於IG限時動態透露腳部再次受傷，未能參與拍攝工作。（圖片來源：[email protected]_show）

姜濤臨時甩底激嬲姜糖

姜濤去年11月中參加《903 AllStar 籃球賽》時不慎弄傷右膝頭，膝關節十字韌帶撕裂需停工休息。直到年頭的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》驚喜復出，腳傷初愈的他除密密工作外，日前亦趁工作空檔帶家人到澳洲悉尼旅行。返港後，姜濤原定6月26日與MIRROR其他成員一同錄影全新團綜《全星暑假 MIRROR+》，跟40位幸運MIRO近距離玩遊戲。但臨錄影前卻傳出姜濤缺席消息，有報導指姜糖好夢成空即場「核爆」，原本想低調處理的姜濤只好在限時動態上載撐拐杖相「認錯」。

姜濤 姜糖 姜濤 mirror 姜濤近日與家人到澳洲悉尼旅行。
姜濤日前與家人到澳洲悉尼旅行。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 姜糖 姜濤 mirror 奶奶！
奶奶行貴婦Look！（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 姜糖 姜濤 mirror 罕有曬出爸爸的正面照。
罕有曬出爸爸的正面照。（圖片來源：[email protected]_show）

有粉絲插爆姜濤是「甩底世一」

該報導又指姜濤道歉卻未能平息姜糖的怒火，事關他慣性突然甩底令粉絲忍無可忍，不再盲撐偶像插爆他是「甩底世一」。事實上，除今次《全星暑假 MIRROR+》的錄影外，兩年前的歐洲國家盃節目《MIRROR EURO鬥GOAL FUN》、去年的挪威籍電音DJ Alan Walker音樂會以及《一秒GO一起GREEN》啟動禮，姜濤亦臨時以身體不適為由失場。

姜濤 姜糖 姜濤 mirror 姜濤將於8月3至5日於亞博舉行個人演唱會。
姜濤將於8月3至5日於亞博舉行個人演唱會，不少粉絲都擔心他的腳傷會否影響演出。（圖片來源：[email protected]_show）

真姜糖為偶像護航

眼見偶像被鬧，一班真姜糖隨即現身反駁該報導的內容，留言堅決否認有嬲姜濤：「真姜糖只會擔心佢傷勢」、「真姜糖在此！我們沒有嬲！」、「真姜糖冇嬲喎，好心媒體用良心報導事實啦」、「真姜糖只會擔心阿姜傷勢、康復情況，請讓說話留在善良的溫度裏。」

姜濤 姜糖 真姜糖隨即現身反駁該報導的內容，留言堅決否認有嬲姜濤。
真姜糖隨即現身反駁該報導的內容，留言堅決否認有嬲姜濤。（圖片來源：Facebook截圖）

姜濤比賽中受傷 坐輪椅送院

「903 AllStar 籃球賽」於去年11月11日在亞洲國際博覽館Arena舉行，在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋。隨後聖約翰救傷隊馬上上前為姜濤包紮，包紮過後坐上輪椅離場送院。

姜濤 姜糖 姜濤 mirror MIRROR 在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋
在第四節比賽的時候，姜濤為了衝前攔截對方的時候產生碰撞，跌到在地弄傷右膝蓋（圖片來源：[email protected] 商業電台 ）
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姜濤受傷倒地，狀甚痛苦。（圖片來源：IG圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_show，[email protected] 商業電台，網上圖片

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