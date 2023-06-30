姜濤臨時失場傳粉絲嬲爆封「甩底世一」 真姜糖為偶像護航：只擔心佢傷勢

姜濤日前更與家人同遊澳洲旅行，返港後原定要錄影全新團綜《全星暑假 MIRROR+》，豈料他突然在IG限時動態透露腳部再次受傷，故未能參與是次拍攝。有報導指姜濤「甩底」激嬲成功爭取入錄影廠捧場的姜糖，更插爆他是「甩底世一」。眼見偶像被鬧，一班真姜糖隨即現身反駁！