西九音樂節︱Anson Lo壓軸表演姜糖拉隊走人 粉絲無品行為被力數3宗罪

MIRROR成員姜濤近日於《POPFEST HKT 西九音樂節：越流行》重踏舞台，當晚姜濤狀態大勇，一連唱跳足30分鐘，令網民另眼相看。不過當姜濤狀態恢復正常時，今次就到姜濤的粉絲「姜糖」惹出是非。有網民指「姜糖」在同隊成員Anson Lo壓軸出場時，竟然大搖大擺拉隊離場，仲故意阻擋視線，被網民瘋狂嘲諷「姜糖」的行為太失禮。