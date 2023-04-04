西九音樂節︱Anson Lo壓軸表演姜糖拉隊走人 粉絲無品行為被力數3宗罪
姜濤粉絲被力數3宗罪：Anson Lo壓軸表演拉隊走人
MIRROR中4位人氣最高的成員Ian、Edan、Anson Lo和姜濤獲邀參與上週末一連兩晚的西九音樂節，其中Anson Lo和姜濤齊齊於週日登場表演。雖然當晚大會安排每位歌手出場前都有足夠的休息時間，以便在場觀眾出入會場。不過當姜濤表演結束後，就有大批身穿姜濤粉絲會會服的「姜糖」選擇在壓軸表演的Anson Lo登場後，才開始拉大隊離場。此行為被網民和Anson Lo粉絲「神徒」狂轟，批評「姜糖」不懂得尊重其他歌手之餘，連同團成員都唔俾面。
故意阻擋其他觀眾視線
同時因為「姜糖」選擇在Anson Lo開始表演後才拉隊離場，所以導致在場觀眾被迫睇「人頭」，睇騷視線嚴重受阻。有在場觀眾指出，當時不少觀眾都有出聲要求「姜糖」離場時盡量「踎低啲」，但大部分「姜糖」依然沒有理會，繼續掂行掂過，行為十分自私。
「神徒」大合照 大批「姜糖」踩場嗌口號
此外，昨日有段短片在網上瘋傳，指當Anson Lo粉絲「神徒」在音樂節開始前大合照時，大批「姜糖」上前嗌口號：「熱愛係姜，無可取代」。不少網民都留言表示認為「姜糖」的行為非常幼稚：「尊重真係好重要，但係睇得出佢哋冇」、「我覺得呢班人好無品，行為無知，佢哋侮辱緊嘅係佢哋自己嘅偶像，如果我偶像班粉有咁嘅行為，我會覺得好羞恥」等。
姜濤粉絲行為惹雙方罵戰：連最基本嘅禮貌都冇
事後不少在場觀眾和Anson Lo粉絲「神徒」在社交平台洗版式留言指控「姜糖」的無禮行為：「姜的fans一點禮貌也沒有。極度冇家教，總要成日企起身遮住人」、「真係好唔尊重下一個Anson Lo表演者，仲要大家係同一個組合，應該互相支持」、「連最基本嘅禮貌都冇，佢地冇品唔係浪得虛名」等。
姜糖認為…
不過有「姜糖」就反駁表示認為沒必要為其他表演者充撐場面：「當姜濤表演完畢，大家離開亦合理，一嚟已經夜，大家可以早啲回家休息；二嚟唔需要勉強自己，令自己受罪，仲要幫人抬轎助威？人哋已經有10萬大軍支持，不要替人擔心。」
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