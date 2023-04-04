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西九音樂節︱Anson Lo壓軸表演姜糖拉隊走人 粉絲無品行為被力數3宗罪

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MIRROR成員姜濤近日於《POPFEST HKT 西九音樂節：越流行》重踏舞台，當晚姜濤狀態大勇，一連唱跳足30分鐘，令網民另眼相看。不過當姜濤狀態恢復正常時，今次就到姜濤的粉絲「姜糖」惹出是非。有網民指「姜糖」在同隊成員Anson Lo壓軸出場時，竟然大搖大擺拉隊離場，仲故意阻擋視線，被網民瘋狂嘲諷「姜糖」的行為太失禮。

姜濤 姜濤事隔3個月首次出騷，今日姜濤狀態大勇、瘦返曬！
姜濤事隔3個月首次出騷狀態大勇，令網民刮目相看，不過今次就到「姜糖」惹是非！（圖片來源：東方新地）

姜濤粉絲被力數3宗罪：Anson Lo壓軸表演拉隊走人

MIRROR中4位人氣最高的成員Ian、Edan、Anson Lo和姜濤獲邀參與上週末一連兩晚的西九音樂節，其中Anson Lo和姜濤齊齊於週日登場表演。雖然當晚大會安排每位歌手出場前都有足夠的休息時間，以便在場觀眾出入會場。不過當姜濤表演結束後，就有大批身穿姜濤粉絲會會服的「姜糖」選擇在壓軸表演的Anson Lo登場後，才開始拉大隊離場。此行為被網民和Anson Lo粉絲「神徒」狂轟，批評「姜糖」不懂得尊重其他歌手之餘，連同團成員都唔俾面。

姜濤 有網民指出「姜糖」在同隊成員Anson Lo壓軸出場時，竟然大搖大擺拉隊離場，令Anson Lo要對住大量空位表演。
有網民指出「姜糖」在同隊成員Anson Lo壓軸出場時，竟然大搖大擺拉隊離場，令Anson Lo要對住大量空位表演。（圖片來源：東方新地）
姜濤 從網上流傳的影片中可見，不少身穿姜濤香港後援會會服的「姜糖」在Anson Lo的時候相繼離場
從網上流傳的影片中可見，不少身穿姜濤香港後援會會服的「姜糖」在Anson Lo的時候相繼離場。（圖片來源：[email protected] 截圖）
姜濤 不少離場的粉絲都有姜濤應援物係手。
不少離場的粉絲都有姜濤應援物係手。（圖片來源：討論區截圖）
姜濤 手持姜濤燈牌的粉絲都陸續離開現場。
手持姜濤燈牌的粉絲都陸續離開現場。（圖片來源：討論區截圖）
姜濤
（圖片來源：姜濤香港後援會）

故意阻擋其他觀眾視線

同時因為「姜糖」選擇在Anson Lo開始表演後才拉隊離場，所以導致在場觀眾被迫睇「人頭」，睇騷視線嚴重受阻。有在場觀眾指出，當時不少觀眾都有出聲要求「姜糖」離場時盡量「踎低啲」，但大部分「姜糖」依然沒有理會，繼續掂行掂過，行為十分自私。

姜濤 有網民截取粉絲群對話，證明早有拉隊離場計劃。
有網民截取粉絲群對話，證明早有拉隊離場計劃。（圖片來源：網民留言截圖）

「神徒」大合照 大批「姜糖」踩場嗌口號

此外，昨日有段短片在網上瘋傳，指當Anson Lo粉絲「神徒」在音樂節開始前大合照時，大批「姜糖」上前嗌口號：「熱愛係姜，無可取代」。不少網民都留言表示認為「姜糖」的行為非常幼稚：「尊重真係好重要，但係睇得出佢哋冇」、「我覺得呢班人好無品，行為無知，佢哋侮辱緊嘅係佢哋自己嘅偶像，如果我偶像班粉有咁嘅行為，我會覺得好羞恥」等。

姜濤 姜濤音樂節結束後上傳大批歌迷在場外應援支持的短片，有傳該場面就是大批「姜糖」上前嗌口號踩場時所拍下的。
姜濤音樂節結束後上傳大批歌迷在場外應援支持的短片，有傳該場面就是大批「姜糖」上前嗌口號踩場時所拍下的。（圖片來源：[email protected]_show）
姜濤 網民都認為姜濤助養歪風
網民都認為姜濤助養歪風（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤 有網民認為姜濤應該出聲管理粉絲的行為。
有網民認為姜濤應該出聲管理粉絲的行為。（圖片來源：網民留言截圖）

姜濤粉絲行為惹雙方罵戰：連最基本嘅禮貌都冇

事後不少在場觀眾和Anson Lo粉絲「神徒」在社交平台洗版式留言指控「姜糖」的無禮行為：「姜的fans一點禮貌也沒有。極度冇家教，總要成日企起身遮住人」、「真係好唔尊重下一個Anson Lo表演者，仲要大家係同一個組合，應該互相支持」、「連最基本嘅禮貌都冇，佢地冇品唔係浪得虛名」等。

姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）

姜糖認為…

不過有「姜糖」就反駁表示認為沒必要為其他表演者充撐場面：「當姜濤表演完畢，大家離開亦合理，一嚟已經夜，大家可以早啲回家休息；二嚟唔需要勉強自己，令自己受罪，仲要幫人抬轎助威？人哋已經有10萬大軍支持，不要替人擔心。」

姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）
姜濤
（圖片來源：網民留言截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、東方新地、網民留言截圖、[email protected]_show

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