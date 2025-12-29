百大型男2025｜排名出爐！MIRROR兩成員入圍 超越碧咸車銀優
廣告
姜濤去年在全球百大型男榜單中勇奪亞軍，風頭一時無兩，然而美國網站TC Candler最新公布的2025年排行榜卻出現戲劇性變化。這位MIRROR人氣王今年的排名竟然大幅滑落，從第2位跌至第12位，足足下跌了10個位置，令一眾粉絲大感意外。更令人關注的是，隊友盧瀚霆更是直接跌出百大榜單，未能與其他成員一同上榜。
姜濤排名急跌10位 從亞軍變第12名
根據TC Candler公布的2025年全球百大型男榜單，姜濤今年排在第12位，相比去年的第2位大幅下滑。儘管如此，他的排名仍然超越了不少國際知名人物，包括英國前足球巨星碧咸（第84位）和韓國人氣男神車銀優（第33位）。這個排名變化反映出國際娛樂圈競爭激烈，即使是去年的亞軍也難以保持穩定地位。姜濤的粉絲對這個結果感到失望，紛紛在社交平台表達不滿，認為排名並不公平。
AK江𤒹生成功守住百大位置 表現穩定
相比姜濤的大幅滑落，同為MIRROR成員的AK江𤒹生則成功保持在百大榜單內，排在第24位。這個排名雖然不算特別突出，但在競爭激烈的國際榜單中能夠穩住位置已屬不易。AK的上榜證明了MIRROR在國際舞台上仍有一定影響力，也為香港娛樂圈在全球的代表性增添了分量。他的粉絲對這個結果感到滿意，認為AK憑藉自己的實力和魅力贏得了國際認可。
盧瀚霆跌出百大榜單 三子變二人組合
最令人意外的是，去年排在第91位的盧瀚霆今年完全跌出百大榜單，未能與隊友姜濤和AK一同上榜。這個變化意味著MIRROR在國際榜單上的代表從三人減少至兩人，影響力有所下降。盧瀚霆的粉絲對這個結果感到不滿，認為他的人氣和實力足以留在榜單內。有網民分析指出，可能是因為國際競爭加劇，加上新晉偶像的崛起，令到去年榜上有名的藝人面臨更大挑戰。
張哲瀚奪冠軍寶座 內地男星稱霸
今年的百大型男冠軍由內地男星張哲瀚奪得，這是繼去年姜濤奪亞軍後，華語圈再次在這個國際榜單上取得佳績。張哲瀚的奪冠反映出內地娛樂圈在國際舞台上的影響力持續上升，同時也顯示出亞洲男星在全球範圍內的受歡迎程度。榜單前十名中還包括多位國際知名男星，如澳洲男星Chris Hemsworth（第8位）、韓國BTS成員V（第7位）和英國男星Henry Cavill（第4位）。
圖片來源：YouTube@TC Candler資料或影片來源：原文刊於新假期