姜濤深夜上酒店密會性感長裙女 姜糖冇呷醋兼大讚身形好？

人氣男團MIRROR於下周一（25日）開首個紅館騷，12個靚仔近排密密加操，務求以最佳狀態答謝咁多位鏡粉支持。而人氣王姜濤噚晚（20日）操完一輪竟然冇即刻返屋企休息，反而上酒店房同性感長裙女喺牀上面談心？到底邊位靚女咁好采得到姜濤寵愛？