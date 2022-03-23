姜麗文暫別《愛回家》勇闖荷里活 社交網興奮報喜 唔靠父蔭捱出頭
姜麗文在洛杉磯現身
現年36歲的姜麗文，在無綫多年拍了多套劇，近年事業有起色，演技亦獲肯定，拎埋個台慶頒獎禮「飛躍進步女藝員」更加如虎添翼，日前姜麗文在社交網開心分享，上載了一張在外景車前的新相，透露已衝出香港正身在美國洛杉磯參與荷里活製作。
忍不住報喜
照片中的姜麗文站於外景車樓梯級，相中的她開懷大笑，手持咖啡和劇本，她留言說：「My 1st Hollywood role，So grateful for every opportunity that has come my way. How exciting is this?（我的第一個荷里活角色，好開心機會來到我面前，是否很興奮呢？） 」
姜麗文謙虛表示只是小角色
此外，姜麗文又在社交網的限時動態上載幾張在洛杉磯的隨拍，其中一張疑似拍攝藍幕及綠色貼紙的背景，似乎她參與的荷里活新片會有特技場面。姜麗文更趁空檔閒逛書店及拍下洛杉磯的街景。對於姜麗文能進軍荷里活，不少圈中好友及網民紛紛留言恭喜姜麗文送上鼓勵，而姜麗文回應傳媒時就表示自己在片只是演一個小角色，不過她會代表亞洲人努力去做。
姜麗文孖三姐主持節目《三餸一湯》
早前姜麗文與三姐（蕭秀香）為新煮食節目《三餸一湯》舉行開鏡儀式，可見姜麗文於《萬千星輝頒獎典禮2021》獲得「飛躍進步女藝員」一獎後，能夠首次擔正主持之位，終於靠自己拚出一番成績！
秦沛為爭撫養權變窮
姜麗文與父親秦沛感情深厚，早前在商台節目《1圈圈 星光背後》，姜麗文首度公開講親生母親：「我親生媽咪喺我1歲前已經走咗，我真係冇乜feeling，亦唔係嬲，爸爸為咗可以keep我同哥哥可以喺埋一齊，佢乜嘢都畀晒佢(生母)，我非常之感恩，覺得爸爸好偉大。嗰陣86年，爸爸啱啱贏咗《 癲佬正傳 》金像獎最佳男配角 ，佢為咗我哋再變番窮喎！嗰時阿爸為養家咩都接咩都做，我哋喺片場見證住佢拍戲好辛苦，覺得佢真係無得頂！」
秦沛是Long D爸爸
姜麗文表示，曾經睇住秦沛在高溫40度下拍古裝戲，兩兄妹深深感受到父親的偉大，所以無論兒時讀書或出來工作，他們都會更加努力，盡力做好自己。姜麗文與哥哥姜文杰自小在加拿大長大，因為秦沛要搵錢養家，經常與一對子女分隔兩地，談到父親與她的相處，姜麗文說：「其實佢係Long D爸爸，成日工作飛來飛去，不過佢成日都寫嘢同畫嘢，又會送禮物畀我哋，等我哋覺得佢成日都陪住我哋。」
姜麗文從來冇買過名牌
姜麗文曾與哥哥姜文杰自資出碟，以歌手身份在香港出道，錢賺唔到生活拮据，他們都從來不向父親伸手：「爸爸實在太勤力喇，佢已經76歲，我憑乜嘢用佢多年嚟儲嘅錢呢？佢係咪應該用呢啲錢同我媽咪(指繼母)享受生活過二人世界呢？我到依家都未買過名牌，自己生存到就冇問題。」即使秦沛曾提議出錢畀姜麗文買樓做首期，她都拒絕。
60蚊盒士多啤梨都買唔起
當姜麗文回憶與哥哥姜文杰耗盡20萬積蓄，製作三首歌的EP，就更加點滴在心頭：「我咃除咗租錄音室，仲要請樂手，攝影師同拍MV……好快已經使咗20萬。第一年做新人，我哋只賺咗萬幾蚊，試過窮到去超巿，想買一盒好想食嘅士多啤梨，60蚊我都買唔起，最後喊住走，好彩阿爸唔知呢件事，嗰陣時真係好辛苦！」
姜麗文重提最傷心的一次
對於主持重提患抑鬱症，姜麗文承認是因為失戀導致：「我嗰時都唔知自己患抑鬱症，覺得失戀唔開心好合理吖！不過嗰個係人生最大嘅失戀，OH MY GOD！嗰個痛苦係到依家都…..所以我拍《星空下的仁醫》隨時都可以喊得出，因為當時嗰個Hurt好大！(當中係咪包括對方出軌？)OH！好老實講，我到依家都真係唔知！唉！唔好講呢啲……我試過三次想死，就係有呢個病，我依家先識得更愛、更錫自己！」眾所周知，姜麗文患抑鬱症前曾與鄭俊弘拍拖多年，因為這次情傷，她試過4年冇拍拖，17年終於覺得自己準備好，在朋友介紹下認識現在的未婚夫Pakho，二人一拍即合，至今都未曾鬧過交。
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