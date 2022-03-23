姜麗文暫別《愛回家》勇闖荷里活 社交網興奮報喜 唔靠父蔭捱出頭

姜麗文自獲得無綫的女飛躍獎之後，工作機會陸續有來，雖然有好戲爸爸秦沛撐腰，但入行多年她都是靠自己向上爬，近年憑《愛回家‧開心速遞》外傭「Lisa」一角入晒屋，去年又在台慶劇《星空下的仁醫》中飾演病童母親，演技大獲好評，終於唔使因父之名。姜麗文最近更暫別《愛回家》，飛美國拍荷里活片，雖然只係小角色，但能夠為港爭光，姜麗文真係好叻！