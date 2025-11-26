39歲秦沛女兒荷李活夢遇難關 自揭抑鬱症復發爆12年病情「最嚴重一次」
姜麗文IG長文自爆病情最嚴重一次
姜麗文在撰寫長文，坦承這個月對她而言相當艱難，因為抑鬱症第百萬次復發。她透露自己患上抑鬱症已有12年時間，即使經過多次治療及藥物控制，仍未能完全康復，多年來都要繼續與抑鬱症鬥爭。姜麗文更直言近月是自10年來最嚴重的一次情況，她在文中寫道「This time was a bad one. It was the strongest one I felt since maybe 2014, 2015?」，形容情況令她感到沮喪和失望。
分享兩大穩定情緒方法獲網民支持
在今次抑鬱症復發時，幸好姜麗文有及時向丈夫和醫生求助。她在文中分享了兩個穩定情緒的方法，第一是數字療法，將憂鬱程度以10分為滿分記錄，0代表毫無症狀，10代表世界末日，並對伴侶或值得信任的親人採取開放政策，讓他們無需言語便能知曉狀態。第二個方法是強迫自己每天完成一件事，並以日為單位逐步推進，例如散步、做普拉提或烹調美味佳餚等簡單活動。
感謝丈夫陪伴提醒永不道歉
姜麗文在文中特別感謝丈夫的陪伴和支持，她寫道「I’m so so lucky to have my husband. He’s the best life partner.」，形容丈夫是最好的人生伴侶。她透露在自己情緒低落時，丈夫會耐心開解，更會溫柔提醒她永遠不要為自己的憂鬱道歉。姜麗文坦承曾對伴侶感到極端內疚，會有「你值得擁有更好的人」的念頭，但丈夫總能給予正面支持和鼓勵。
曾因情傷三度自殺現況漸穩定
姜麗文過去曾公開透露於2014年因情傷患上抑鬱症，每天都在焦慮和驚恐症中鬥爭，在情緒最低落時曾三度自殺。她曾回憶「我回想其實有三次，很嚴重地考慮過或者試圖自殺。例如有一次我正等待過馬路，便會覺得『為甚麼你們駕駛得這麼好，為何不幫幫我撞向我呢！』最嚴重時真的寫了信，準備說再見。」幸好當時有父親秦沛及兄長姜文杰陪伴，加上現任丈夫的支持，終於走出陰霾。姜麗文在文末表示目前心理狀況已經變得穩定，「I’ve been feeling pretty happy, healthy, and stable for about a week now which means I think I won another battle, guys!」，認為自己又打贏了一場仗。
求助網站和熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
明愛向晴熱線﹕18288